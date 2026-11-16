 Hallan si vida a la actriz francesa Angèle Metzger
Farándula

Hallan sin vida a famosa actriz en estacionamiento de edificio donde vivía

Angèle Metzger, conocida por su papel en 'Chair tendre', ha fallecido a los 28 años en circunstancias que todavía investiga la Fiscalía.

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Angèle Metzger / FOTO: Facebook
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La actriz francesa Angèle Metzger, reconocida por su papel en la serie "Chair tendre", falleció a los 28 años tras sufrir una caída en Les Pavillons-sous-Bois, una localidad en las afueras de París.

Su cuerpo fue hallado este fin de semana junto al edificio del Centro Comunal de Acción Social, un suceso que ha conmocionado al mundo artístico y que actualmente es objeto de una exhaustiva investigación judicial para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso, pero no pudieron hacer nada por salvar a Angèle Metzger.

Según la información publicada por Le Parisien, la actriz, conocida por su papel en Chair tendre, ha fallecido en circunstancias que todavía investiga la Fiscalía de Bobigny.

La Fiscalía ha abierto una investigación oficial para esclarecer las causas de la caída y determinar si se trató de un accidente o si hubo algún otro factor involucrado.

Publicaciones de medios franceses como Le Figaro sugieren que Angèle Metzger habría caído desde una escalera o una plataforma ubicada sobre un aparcamiento subterráneo. Esta hipótesis es una de las principales líneas de investigación que manejan los peritos.

Como parte de las pesquisas, las autoridades han comenzado a revisar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Además, se están analizando todas las pruebas técnicas recabadas en el lugar y se están recogiendo posibles testimonios de personas que pudieran haber presenciado algo o tener información relevante. Hasta el momento, no se ha establecido si el incidente fue un accidente fortuito o si tuvo un carácter intencionado, lo que mantiene abiertas todas las posibilidades para los investigadores.

La trayectoria 

Angèle Metzger comenzó a ganar reconocimiento en 2022 gracias a Chair tendre, una miniserie francesa creada por Yaël Langmann y emitida por France 5.

En ella interpretaba a Sasha, una adolescente intersexual que inicia una nueva etapa en un instituto después de haber sido criada como un chico.

Su trabajo le permitió conseguir el premio a la actriz revelación en el festival Séries Mania de Lille, donde la producción también obtuvo el reconocimiento a la mejor serie de la competición francesa.

La cinematográfica de Angèle Metzger incluyó participaciones en Fotogénico y Drone Games. También apareció en el cortometraje Swapper, distinguido con el Gran Premio Unifrance en 2026.

Uno de sus trabajos más recientes fue el videoclip de Japan, del grupo irlandés Fontaines D.C., publicado en octubre de este año y en el que compartió pantalla con Charlie Heaton, conocido por Stranger Things.

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