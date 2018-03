George Clooney desea postularse para presidente inspirado por masacre en escuela - Emisoras Unidas

George Clooney se siente presionado a postularse para presidente en las próximas elecciones de 2020 en Estados Unidos. La masacre en una escuela de Parkland, Florida, habría inspirado al actor a llegar a la Casa Blanca en un esfuerzo por cambiar las leyes de armas, junto con su esposa Amal Clooney.

“George quiere marcar una diferencia real en el mundo. Y Amal no tiene dudas de que su esposo sería un presidente increíble”, señala una fuente.

El mes pasado, George y Amal donaron US$ 500 mil a la marcha March for Our Lives (Marcha por nuestras vidas), un evento organizado por los sobrevivientes del tiroteo mortal en la escuela de Parkland, al que van a asistir el próximo 24 de marzo.

El informante asegura: “La presidencia de Donald Trump le ha enseñado a George que no necesita tener experiencia en política para ser elegido presidente. De momento él ha rechazado todas las ofertas de películas y su agenda está casi totalmente clara para el próximo año”.

