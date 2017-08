Usuarios de las redes sociales reaccionan con #NoMásReosEnLosHospitalesPúblicos

Compartir Facebook

“Así el Presidente me ordene yo cierro el Roosevelt para los privados de libertad, y que miren qué hacen, pero yo cierro el Roosevelt”, fue la declaración del doctor Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, luego del ataque armado registrado este miércoles.

Las palabras de Soto, dadas en una entrevista a Emisoras Unidas, tuvieron eco en las redes sociales. Muchos internautas, con la etiqueta #NoMásReosEnLosHospitalesPúblicos respaldaron al encargado del Roosevelt, a la vez, condenaron el ataque que dejó siete personas muertas y 12 heridos.

#NoMásReosEnLosHospitalesPúblicos

Urge que se tome en cuenta para que la población pueda ir tranquila a los hospitales. pic.twitter.com/kJHy4W9AfR — An0nymous Guatemala (@An0nymous_GT) August 16, 2017





Miedo y zozobra

Soto destacó que lo vivido en el Roosevelt fue “una barbaridad, fue una carnicería esta situación. Yo ya no recibo (reos), sino me voy del hospital. Yo ya no voy a exponer así a mi gente, ya se han hecho varias denuncias y no se ha puesto atención a esta situación”, agregó.

El presidente Jimmy Morales fue consultado por las declaraciones del director de este centro asistencial. Comentó que Carlos Soto “está en lo correcto”, ya que se trata de la protección del personal.

“El director del hospital estaba actuando en lo que le corresponde, en garantizar la seguridad de estudiantes, de médicos residentes, de personal administrativo, de pacientes”, añadió Morales.

