"Héroe" según su comunidad, es arrestado luego de matar a 30 pedófilos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El hombre de 42 años, aclamado por su comunidad como “héroe” fue arrestado por autoridades locales en Omaha, Nebraska EE.UU en las afueras de un restaurante de comida rápida donde había citado a un pedófilo el cual estuvo a segundos de morir. Éste sería su víctima número 31.

Creyeron que el arrestado estaba asaltando al pedófilo

Joel Miller (42) fue detenido por las autoridades cuando estos fueron alertados de un posible asalto. “Pensamos que era un asalto (…) el (Miller) le tenía las manos en el cuello a un conocido violador de niños”, indicó uno de los oficiales. “Sólo necesito un minuto más por favor, ya casi lo mato”, fueron las palabras de Miller al momento de su arresto. A punta de pistola lograron que soltara al violador convicto.

“Usted está bajo arresto por asalto e intento de asesinato”, le indicó el oficial. Enseguida Miller rectificó: “¿Intento? Yo he asesinado a 30 pedófilos ya y este sería el 31 si no me hubiesen detenido ustedes”, rectificó a unos atónitos oficiales que no creían lo que acababa de decirles el presunto asaltante.

¿Cómo empezó Miller su cacería de pedófilos?

“Llevo 15 años cazando pervertidos y pedófilos (…) todo inició cuando uno de estos violó y asesinó a mi novia”, comentó Miller. “Le corté la garganta. En ese instante me di cuenta que se me daba bien esto y no pude parar”, prosiguió Joel. “Cuando un pedófilo molestó a la hija de un amigo supe que debía revisar la lista de pedófilos registrados. La niña se quejó y las autoridades no le creyeron, pero yo lo descubrí y le corté el pene para luego matarlo al metérselo en la garganta y ahogarlo”, narró Miller sin inmutarse.

“Lamentablemente no me dejaron terminar mi lista, sólo me faltaban 3”, indicó al momento de preguntarle si se arrepentía de lo ocurrido.

La policía de Nebraska indicó que deberán indagar en todos los datos proporcionados por Miller ya que lo que narra ocurrió desde el 2002 y no se tiene récords de todo. “Aunque no podemos apoyar a personas que toman la justicia en sus manos, si Miller ejecutó a todos esos pedófilos registrados no podemos obviar el hecho del efecto positivo que tuvo en su comunidad al prevenir cientos de otros incidentes, salvando vidas inocentes en el proceso”, finalizó el jefe de la policía de dicha ciudad.