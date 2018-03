Higuaín sobre las críticas: "Siempre de los mejores se espera más" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Gonzalo Higuaín habló en exclusiva con “No Todo Pasa” de TyC Sports y se mostró muy contento por encontrarse junto a la Selección Argentina: “El reencuentro fue muy lindo, fueron seis meses que no estaba acá, extrañé mucho, fueron muchos años y cosas vividas. Disfruto poder volver y espero aprovecharlo” .

Además, el Pipita dejó en claro que no oye las críticas y se enfoca en el Mundial con convicción y fortaleza: “Siempre lucho, trabajo y quiero estar entre los mejores. Puede salir mal, pero el objetivo siempre es el mismo que es mejorar. Espero jugar muchos años más. No es fácil estar 12 años en Europa en el máximo nivel, jugando en grandes equipos la exigencia mental y física es máxima. Llega un momento que a veces desgasta . Estoy bien de la cabeza, estoy bien a nivel personal, extrafutbolístico. La vida no es solo fútbol, la vida pasa por otro lado y la gente no lo ve” .

Entonces, el delantero exhibió sus pergaminos: “Estoy entre los 10 máximos goleadores de Real Madrid, fui a la Selección y estoy entre los 10 máximos goleadores de la Selección, fui a Napoli y estoy entre los 10 máximos goleadores de Napoli, estoy en Juventus y espero estar también” . Y agregó: “Hay gente que te critica de buena fe y gente que te critica de mala fe. Escucho las críticas, siempre de los mejores se va a esperar más. Gracias a mi familia tengo una cabeza fuerte”.

También reveló algunos aspectos desconocidos sobre la enfermedad que superó su madre: “La pasé recontra mal pero mi vieja salió adelante y gracias a Dios ahora está bien. Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso de ella. Pero yo sé que a ella la iba a hacer feliz si yo jugaba al fútbol. Yo quería estar con ella y ella me pidió por favor que no parara. Quería parar de jugar y estar con ella. Y seguí por ella” .

Entrevista vía: TyC Sports.