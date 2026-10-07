Peste pulmonar: qué es y su impacto en la comunidad científica

La peste pulmonar es una de las formas más graves de la peste, una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. Esta variante afecta principalmente los pulmones y puede provocar complicaciones severas si no recibe tratamiento de manera oportuna.
La enfermedad puede aparecer cuando la bacteria llega directamente al sistema respiratorio. También puede desarrollarse cuando una infección de peste bubónica o septicémica se extiende hacia los pulmones.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que, a diferencia de otras formas de peste, la peste pulmonar puede transmitirse entre personas a través de pequeñas gotas respiratorias, especialmente cuando una persona infectada tose. Por ello, los casos sospechosos requieren atención médica y medidas de aislamiento para evitar posibles contagios.
Entre los principales síntomas se encuentran la fiebre repentina, escalofríos, debilidad, dolor de cabeza, dificultad para respirar, respiración rápida, dolor en el pecho y tos, que puede producir flema e incluso sangre. También pueden presentarse náuseas y vómitos.
La enfermedad puede avanzar rápidamente, por lo que la detección temprana es fundamental. Sin tratamiento, la peste pulmonar puede ser mortal; sin embargo, existen antibióticos eficaces y el tratamiento oportuno aumenta considerablemente las posibilidades de recuperación.
El caso de Daria Shipilova
El interés internacional por esta enfermedad aumentó tras conocerse el caso de Daria Shipilova, una investigadora de 28 años que trabajaba en un instituto especializado en la lucha contra la peste en la región de Irkutsk, Siberia.
El caso ha generado preguntas sobre las circunstancias de su fallecimiento y los protocolos de bioseguridad aplicados en el centro de investigación. No obstante, la información disponible no permite afirmar que exista un brote de grandes proporciones.
La peste no es una enfermedad nueva: Yersinia pestis es la bacteria responsable de epidemias históricas, incluida la conocida como Peste Negra. En la actualidad, los casos pueden tratarse con antibióticos cuando son detectados y atendidos a tiempo.