 Tornado devastador en Italia: video impactante y real
Internacionales

Impresionante video del tornado que azotó una ciudad italiana

El fenómeno provocó destrozos en viviendas, volcó automóviles, derribó postes eléctricos y dejó varios heridos.

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Impresionante video del tornado que azotó una ciudad italiana., Captura de pantalla video de X.
Impresionante video del tornado que azotó una ciudad italiana. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un impresionante video muestra la fuerza de un tornado que azotó las localidades de Marsala y Petrosino, en el oeste de Sicilia, Italia, durante la mañana de este viernes 9 de octubre de 2026. El fenómeno provocó destrozos en viviendas, volcó automóviles, derribó postes eléctricos y dejó varios heridos, además de obligar a evacuar una escuela.

De acuerdo con la Protección Civil de Sicilia, el fenómeno ocurrió alrededor de las 10:00 horas locales. Según la agencia ANSA, dos trombas marinas se formaron frente al puerto de Marsala y avanzaron hacia tierra firme, donde causaron daños en edificios, vehículos y cultivos.

Uno de los lugares más afectados fue una sede de la escuela Alcide De Gasperi, ubicada en la zona de Terrenove, en Marsala. Los fuertes vientos arrancaron marcos de ventanas, rompieron vidrios y dispersaron materiales escolares dentro de las instalaciones.

Ante el riesgo, las autoridades evacuaron a unos 300 estudiantes. El balance provisional de Protección Civil reportó ocho alumnos con heridas leves, algunos de los cuales fueron trasladados al hospital Paolo Borsellino para recibir atención médica y someterse a evaluaciones.

Autos volcados y daños en Petrosino

La fuerza del viento también volcó varios automóviles. En Petrosino, un vehículo fue arrastrado hasta caer en un barranco, dejando dos personas heridas que necesitaron asistencia de los equipos de emergencia.

El temporal derribó árboles y postes eléctricos, dañó viviendas y provocó interrupciones en el tránsito y el servicio ferroviario. También afectó el centro municipal de recolección de residuos de Petrosino.

Despliegan equipos de emergencia

Cinco equipos de bomberos fueron movilizados para atender a los afectados, asegurar las estructuras dañadas y evaluar los riesgos. Además, se anunció el envío de refuerzos desde Palermo y Agrigento.

Las autoridades municipales activaron un centro de coordinación de emergencias mientras continuaban las labores de asistencia y la evaluación de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

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