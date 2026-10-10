 Mensaje macabro en mano de guardia asesinado en Bogotá
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VIDEO: Dejan macabro mensaje en mano de guardia asesinado afuera de discoteca en Bogotá

El macabro mensaje que dejaron en la mano de un guardia asesinado.

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Asesinan a guardia de seguridad en Bogotá., Captura de pantalla video de X.
Asesinan a guardia de seguridad en Bogotá. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un guardia de seguridad de 59 años fue asesinado a tiros frente a un establecimiento nocturno en la localidad de Engativá, en Bogotá, Colombia. Los atacantes dejaron un panfleto amenazante en su mano, atribuido al grupo criminal Los Satanás, antes de huir en una motocicleta.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad. Según la información conocida, los agresores llegaron al lugar y dispararon al menos dos veces contra el trabajador, impactándolo en el rostro. La víctima murió en el sitio con el mensaje entre sus manos.

El panfleto contenía amenazas dirigidas a comerciantes y mencionaba a personas identificadas como Pedrito y Moisés. El contenido es atribuido a Los Satanás, una organización señalada por las autoridades de estar vinculada con extorsiones, homicidios, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e intimidaciones contra negocios en sectores de Bogotá.

Denuncia de extorsión 

El asesinato también se produce en medio de las denuncias de extorsión del propietario del establecimiento, Héctor Gil Bastidas. El comerciante aseguró que desde diciembre de 2025 recibía llamadas y amenazas en las que le exigían pagos de hasta 20.000 dólares. Según su relato, acudió al Gaula de la Policía para denunciar los hechos, pero afirma que no recibió medidas de protección.

Gil Bastidas también reportó ataques armados contra su negocio desde enero y nuevas amenazas contra su propiedad a partir de mayo de 2026.

Tras el homicidio, concejales de Bogotá solicitaron a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Metropolitana acelerar las investigaciones y avanzar en acciones para desarticular la estructura criminal.

Hasta el momento, la información disponible no reporta capturas relacionadas con el asesinato. Las autoridades deberán establecer quiénes fueron los responsables y confirmar la relación entre el homicidio y las amenazas denunciadas por el comerciante.

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