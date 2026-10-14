Trump Usa IA para Recrear Ataque de Tigre y Genera Controversia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica tras publicar un video creado con inteligencia artificial (IA) en el que aparece en una situación similar a la que vivió William Chapman, el joven de 20 años que murió tras ser atacado por el tigre Altai en Yorkshire Wildlife Park, Reino Unido.
El metraje, de menos de 25 segundos, fue difundido este miércoles 14 de octubre en Truth Social. En las imágenes, Trump aparece tendido en el suelo junto al felino, que parece estar a punto de atacarlo.
En el video, el animal golpea la cabeza del mandatario, quien se levanta y comienza a perseguirlo cuando intenta escapar. Trump consigue alcanzarlo, se abalanza sobre él y lo somete en el suelo.
Ambos dan varias vueltas mientras forcejean. Finalmente, el presidente aparece sonriente, sujeta al felino por el cuello y lo levanta para abrazarlo mientras permanece sobre sus patas traseras. La secuencia termina con ambos jugando en el suelo.
Trump acompañó la publicación con la frase "The Lion Sleeps Tonight" y el mensaje: "¡Nunca te metas con la naturaleza!".
La familia de Chapman denuncia el impacto del video
Los familiares del joven rechazaron la publicación y describieron el contenido como "profundamente ofensivo". Además, aseguraron que su difusión les está causando una gran angustia.
La reacción de la familia se produjo después de que Trump difundiera una recreación ficticia de la escena. Mientras en el video el mandatario termina abrazando al tigre, Chapman murió tras ser mordido y arañado por el animal, que lo arrastró sujetándolo por el cuello.
Los familiares no ocultaron el dolor que les provoca la circulación de las imágenes, que vuelven a poner en primer plano las circunstancias de la muerte del joven.
El martes por la noche, sus allegados recordaron a Chapman como un joven "brillante, cálido y encantador". También señalaron que había enfrentado una enfermedad mental importante durante varios años.