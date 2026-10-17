 Papa León XIV recibe el alta hospitalaria
Internacionales

El Papa León XIV recibe el alta hospitalaria y regresará al Vaticano

Antes de salir del hospital, el Sumo Pontífice sustuvo una conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedirle una tregua en el conflicto con Ucrania.

Compartir:
El papa León XIV abadona el hospital Policlínico Gemelli de Roma tras recibir el alta médica, EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI
El papa León XIV abadona el hospital Policlínico Gemelli de Roma tras recibir el alta médica / FOTO: EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria y abandonará el Hospital Gemelli de Roma donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, informó la oficina de prensa del Vaticano.

Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta", indica la comunicación del equipo médico difundida por la Santa Sede.

Tras cinco de días de hospitalización, el pontífice regresará al Vaticano a primera hora de la tarde y "mañana rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales".

El domingo 11 de octubre, León XIV anunció públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.

La intervención del pontífice tuvo lugar el día 13 por la tarde, en una operación que duró 90 minutos y en la que le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, así como el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

Jornada de protestas en Francia deja decenas de detenidos

Las medidas de hecho en el país europeo incluyeron protestas y bloqueos que se tornaron violentos.

La recuperación postoperatoria del pontífice ha evolucionado favorablemente en los cinco días que ha permanecido hospitalizado, lo que le ha permitido retomar parte de su actividad laboral y hasta celebrar misas en el área habilitada para el papa en la planta décima del policlínico romano.

Ayer viernes, el Vaticano divulgó las primeras fotografías del papa tras la operación, unas imágenes donde se le ve, con aparente buen aspecto, oficiando misa en el Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Asimismo, ayer se conoció que el papa mantuvo una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo: León XIV expresó al mandatario su profunda preocupación por la grave crisis humanitaria de Oleshki, en la región de Jersón y reclamó la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria a esa zona.

Foto embed
El papa León XIV abadona el hospital Policlínico Gemelli de Roma tras recibir el alta médica - EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

En Portada

Anuncian cierre parcial de carriles bajo el puente Aguilar Batres-Periféricot
Nacionales

Anuncian cierre parcial de carriles bajo el puente Aguilar Batres-Periférico

07:25 AM, Oct 17
Ligan a proceso a Julián Espinoza Nájerat
Nacionales

Ligan a proceso a Julián Espinoza Nájera

08:01 AM, Oct 17
Google activa en Guatemala su Sistema de Alertas de Sismost
Nacionales

Google activa en Guatemala su Sistema de Alertas de Sismos

07:50 AM, Oct 17
El guatemalteco Joshua Antón defiende su corona con una contundente victoriat
Deportes

El guatemalteco Joshua Antón defiende su corona con una contundente victoria

07:09 AM, Oct 17
Eder Militao, principal novedad en la convocatoria del Real Madridt
Deportes

Eder Militao, principal novedad en la convocatoria del Real Madrid

06:42 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalLiga de NacionesNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga NacionalViolenciaPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar