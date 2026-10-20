 El príncipe Enrique dice que desea reconciliarse con su familia, pero algunos “no quieren”
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El príncipe Enrique dice que desea reconciliarse con su familia, pero algunos “no quieren”

Después de seis años viviendo en California, el príncipe inglés volvió junto a Meghan Markle y sus dos hijos al Reino Unido en septiembre de este año, donde esperan poner “punto final” a lo que pasó, pues señaló que su actitud y la de su familia “ha cambiado”.

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Príncipe Enrique / FOTO:
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El príncipe Enrique asegura que quiere reconciliarse con su familia y pasar página de los conflictos del pasado en una entrevista publicada este martes por la revista GQ, en la que también habló del duelo por la muerte hace tres décadas de su madre, Diana de Gales, y de cómo mantiene vivo su recuerdo.

"Yo quiero solucionarlo, pero hay quienes no quieren. Claro que quiero... con todo lo que pasa en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Esa es la clave", dijo el duque de Sussex en la entrevista realizada por Zach Baron, grabada a finales de septiembre en Nueva York, durante la visita del príncipe a la ciudad.

Después de seis años viviendo en California (EE.UU), el príncipe inglés (cuyo nombre en inglés es Harry) volvió junto a Meghan Markle y sus dos hijos al Reino Unido en septiembre de este año, donde esperan poner "punto final" a lo que pasó, pues señaló que su actitud y la de su familia "ha cambiado".

"Se han librado algunas batallas que eran necesarias y con suerte podremos poner punto final", subrayó Enrique, tras lo que lamentó que haya miembros de su familia que no quieran arreglarlo.

No obstante, el príncipe reconoció que en su familia, como en muchas otras, hay "desacuerdos entre hermanos" o "relaciones rotas entre padres e hijos".

"Las cicatrices son para siempre, pero tu actitud frente a lo que haya pasado y, por supuesto, dejar ir, es algo a lo que animaría a todo el mundo", resaltó.

El recuerdo de su madre

Enrique también habló sobre el duelo durante su juventud, cuando, según reconoció, en ocasiones trataba de sobrellevar la tristeza por la pérdida de su madre saliendo de fiesta, algo de lo que en esos momentos "no era consciente".

"Me encanta saber que ahora soy capaz de llevar el recuerdo de mi madre conmigo y en mi trabajo, en lugar de que sea algo que me agarre o me hunda en la pena", explicó.

Harry reflexionó sobre cómo la gente que le acompañó tras la muerte de su madre "estaba ahí", pero poco a poco "pasaron página, como si el duelo tuviera un inicio, un desarrollo y un final".

Sin embargo, el príncipe dijo que piensa en Diana "todos los días", que algunos días son buenos y otros no lo son tanto, y que todavía siente su presencia en determinados momentos de su vida.

"Aún mantengo una conexión con ella y sigo sintiendo su energía en determinados momentos y en ciertas etapas de mi vida", aseguró.

Sin embargo, reconoció que no se para a pensar en cómo le hace sentir el hecho de recordarla, sino que se trata más bien de un pensamiento "rápido", como un "te echo de menos" y un querer saber cómo sería el mundo y su familia si ella siguiera viva. 

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Vía EFE

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