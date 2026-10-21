Elefante causa pánico en procesión religiosa en India

Videos que circulan en redes sociales muestran momentos de tensión durante la tradicional procesión de Dasara Jamboo Savari, en la ciudad de Shivamogga, India, luego de que un elefante identificado como Somanna comenzara a correr de manera repentina mientras transportaba una estructura ceremonial de plata.
El incidente ocurrió este miércoles, 21 de octubre de 2026, poco después del inicio del recorrido en el Palacio de Shivappa Nayaka, ubicado en la zona de Kote. Las imágenes muestran cómo el animal cambia de dirección y corre hacia atrás, lo que provoca que el palanquín conocido como ambari, de aproximadamente 450 kilogramos y que llevaba la imagen de la diosa Chamundeshwari, se deslice y termine en el suelo.
La inesperada reacción del elefante provocó alarma entre los asistentes, quienes corrieron para alejarse ante el temor de ser alcanzados por el animal. En medio de la confusión, dos automóviles y tres motocicletas resultaron dañados.
Así lograron controlar al elefante
Tras el incidente, agentes de la Policía y personal del Departamento Forestal intervinieron para controlar la situación y proteger a los asistentes. Según los reportes, veterinarios administraron un tranquilizante al elefante para reducir el riesgo.
Posteriormente, Somanna fue controlado y trasladado al templo Kote Seetharamanjaneya, donde permanecía en recuperación tras ser sedado. La estructura ceremonial sufrió daños menores, mientras que la procesión fue suspendida.
¿Qué habría provocado la reacción del animal?
El incidente también generó interrogantes sobre las condiciones en las que el elefante participó en la celebración. De acuerdo con los reportes, otro ejemplar llamado Sagar había sido seleccionado inicialmente para transportar el palanquín, pero habría sido sustituido debido a problemas en las patas.
Somanna asumió la tarea a última hora y, según la información difundida, era la primera vez que llevaba el ambari durante esta procesión. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué provocó su comportamiento.