 Elefante causa pánico en procesión religiosa en India
Internacionales

VIDEOS: Elefante desata pánico durante procesión religiosa en India

Momentos de terror se vivieron durante procesión en India tras la reacción inesperada de un elefante.

Compartir:
Momentos de pánico durante procesión en India tras reacción inesperada de un elefante., Captura de pantalla video de X.
Momentos de pánico durante procesión en India tras reacción inesperada de un elefante. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Videos que circulan en redes sociales muestran momentos de tensión durante la tradicional procesión de Dasara Jamboo Savari, en la ciudad de Shivamogga, India, luego de que un elefante identificado como Somanna comenzara a correr de manera repentina mientras transportaba una estructura ceremonial de plata.

El incidente ocurrió este miércoles, 21 de octubre de 2026, poco después del inicio del recorrido en el Palacio de Shivappa Nayaka, ubicado en la zona de Kote. Las imágenes muestran cómo el animal cambia de dirección y corre hacia atrás, lo que provoca que el palanquín conocido como ambari, de aproximadamente 450 kilogramos y que llevaba la imagen de la diosa Chamundeshwari, se deslice y termine en el suelo.

La inesperada reacción del elefante provocó alarma entre los asistentes, quienes corrieron para alejarse ante el temor de ser alcanzados por el animal. En medio de la confusión, dos automóviles y tres motocicletas resultaron dañados.

Así lograron controlar al elefante

Tras el incidente, agentes de la Policía y personal del Departamento Forestal intervinieron para controlar la situación y proteger a los asistentes. Según los reportes, veterinarios administraron un tranquilizante al elefante para reducir el riesgo.

Posteriormente, Somanna fue controlado y trasladado al templo Kote Seetharamanjaneya, donde permanecía en recuperación tras ser sedado. La estructura ceremonial sufrió daños menores, mientras que la procesión fue suspendida.

¿Qué habría provocado la reacción del animal?

El incidente también generó interrogantes sobre las condiciones en las que el elefante participó en la celebración. De acuerdo con los reportes, otro ejemplar llamado Sagar había sido seleccionado inicialmente para transportar el palanquín, pero habría sido sustituido debido a problemas en las patas.

Somanna asumió la tarea a última hora y, según la información difundida, era la primera vez que llevaba el ambari durante esta procesión. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué provocó su comportamiento.

En Portada

Estas son las vías alternas por trabajos en puente Periféricot
Nacionales

Estas son las vías alternas por trabajos en puente Periférico

11:12 AM, Oct 21
Conducía en zigzag y sin licencia: Piloto de bus da positivo en alcoholemia en calzada Rooseveltt
Nacionales

Conducía en zigzag y sin licencia: Piloto de bus da positivo en alcoholemia en calzada Roosevelt

07:57 AM, Oct 21
Malacateco suma de local y agrava la crisis de Comunicacionest
Deportes

Malacateco suma de local y agrava la crisis de Comunicaciones

10:53 AM, Oct 21
¿Habrá fin de semana largo en Guatemala por el asueto del 1 de noviembre de 2026?t
Nacionales

¿Habrá fin de semana largo en Guatemala por el asueto del 1 de noviembre de 2026?

08:12 AM, Oct 21
Julia Stiles reúne al elenco de 10 cosas que odio de ti en homenaje a Heath Ledgert
Farándula

Julia Stiles reúne al elenco de "10 cosas que odio de ti" en homenaje a Heath Ledger

09:57 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesViolenciaLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.JusticiaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar