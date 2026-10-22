 Muere la primera persona infectada con el virus Shamonda
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Muere la primera persona infectada con el virus Shamonda

Hasta ahora se creía que el virus Shamonda, conocido por afectar el ganado, no era transmisible a los humanos.

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Una persona que sufría un cuadro de inmunodepresión severa y murió a comienzos de este octubre en Lyon, en el sureste de Francia, estaba infectada por el virus Shamonda, conocido por afectar el ganado pero que hasta ahora se consideraba que no era transmisible a las personas, anunció este jueves el Gobierno francés.

En un comunicado conjunto, los Ministerios de Sanidad y de Agricultura de Francia destacaron que con los conocimientos disponibles sobre el virus Shamonda, "no se ha identificado por ahora ningún riesgo sanitario para la población general".

La persona fallecida, un hombre, del que no se comunicó la edad ni la identidad, estaba internado en los Hospicios Civiles de Lyon por una patología grave, y en su comunicado las autoridades francesas señalaron que se están llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas que reúnen expertos en sanidad humana, animal y medioambiental.

Los expertos que se ocupan del caso creen que las complicaciones cerebrales que se le manifestaron están "muy probablemente vinculadas con la infección por el virus Shamonda".

El virus Shamonda es un virus que se identificó por primera vez en Nigeria a mediados de los años 1960, que transmite uno mosquito de tipo culicoides principalmente al ganado bovino y que este pasado verano se detectó por primera vez en varios puntos de Europa, entre otros en Francia.

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Mosquito transmisor del dengue - pixabay

La contaminación de este paciente constituye la primera detección documentada de este virus en una persona.

¿Cómo se transmite?

La hipótesis de las autoridades francesas es que se produjo una contaminación por un mosquito en el este de Francia, una zona en la que se había constatado la circulación del virus Shamonda en primavera y verano.

En cualquier caso, consideran que este es "un caso excepcional" en un paciente con un cuadro gran debilidad del sistema inmunitario.

Francia lo ha notificado a las instancias sanitarias internacionales, en concreto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

*Con información de EFE

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