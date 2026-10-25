 Mujer herida tras ingresar al recinto de pantera en zoológico
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Mujer ingresa al recinto de una pantera en un zoológico y resulta gravemente herida

Cuidadora resulta gravemente herida tras ser atacada por una pantera en un parque de Países Bajos.

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Una cuidadora del Safaripark Beekse Bergen, ubicado en Hilvarenbeek, Países Bajos, resultó gravemente herida el sábado 24 de octubre tras ser atacada por una pantera persa dentro del recinto de estos felinos. La trabajadora fue trasladada a un hospital, donde fue sometida a una cirugía, mientras su estado de salud continúa siendo preocupante.

Según informó el parque, la mujer, quien cuenta con 25 años de experiencia en el lugar, realizaba una ronda en el área de animales carnívoros alrededor de las 11:00 horas, acompañada inicialmente por otra trabajadora. Sin embargo, al momento del ataque, se encontraba sola con el felino.

Tras el incidente, la cuidadora logró alertar a sus compañeros mediante la radio. El personal acudió al lugar y solicitó asistencia de emergencia. Debido a la gravedad de las heridas, también se movilizó un helicóptero especializado en atención de traumatismos.

Se desconocen las circunstancias exactas del incidente 

Martin van Hees, jefe de cuidado animal del parque, expresó su preocupación por lo sucedido y señaló que todavía se desconocen las circunstancias exactas en las que la mujer quedó dentro del recinto con la pantera.

El directivo describió a la trabajadora como una profesional experimentada y cuidadosa con las medidas de seguridad. Asimismo, indicó que el parque inició una investigación interna para determinar cómo ocurrió el ataque.

El Safaripark Beekse Bergen tiene dos panteras persas, que permanecían en sus refugios debido a la tormenta Austen, que atravesó los Países Bajos durante la noche del viernes. Hasta el momento, no se ha establecido cuál de los dos animales estuvo involucrado en el incidente.

Van Hees descartó que se tomen medidas contra la pantera, al considerar que el animal actuó dentro de su propio recinto. Mientras tanto, la Inspección de Trabajo de los Países Bajos abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer las posibles causas del ataque.

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