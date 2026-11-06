 Crisis en Paraguay: Banco Central inicia pagos a ahorristas
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Crisis en Paraguay: Banco Central inicia pagos a ahorristas de Ueno Bank

Paraguay atraviesa por una crisis política después de que la entidad emisora ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank, una institución que durante la gestión del presidente Santiago Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

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Crisis en Paraguay, EFE
Crisis en Paraguay / FOTO: EFE
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El Banco Central de Paraguay (BCP) comenzó a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de la entidad financiera Ueno Bank, intervenida el martes por insolvencia, lo que ha desatado una crisis política que llevó al presidente Santiago Peña a dimitir a su cargo.

En un comunicado, el Banco Central de Paraguay informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses a la tasa de cambio del emisor, están destinados a un "primer grupo" de ahorristas que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos. "Si el total de tus depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, recibirás la totalidad", dijo el ente en la nota.

Paraguay atraviesa por una crisis política después de que la entidad emisora ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank, una institución que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

Peña, al que han vinculado con la institución, quedó en medio de la polémica y presentó más temprano su renuncia, que el Congreso no aceptó al quedar sin cuórum, mientras avanza en el Senado un juicio político para removerlo sin fueros.

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Crisis en Paraguay - EFE

El cierre de Ueno Bank ha dejado en vilo a miles de clientes y generado preocupación por los millonarios recursos de los fondos de jubilación depositados en esa entidad.

Esta jornada, el todavía mandatario manifestó su deseo de que a los afectados por el cierre del banco "se (les) garantice la devolución" de sus recursos.

"Que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos", puntualizó en un mensaje difundido en sus redes sociales, y en el que anunció su renuncia en aras de la estabilidad del país.

*Con información de EFE

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