Video del Tiroteo Masivo en Cracovia: Seis Muertos

Un video de una cámara de seguridad comenzó a circular en redes sociales y muestra los primeros instantes del tiroteo masivo ocurrido en Cracovia, Polonia, que dejó seis personas fallecidas y al menos 15 heridas el sábado 7 de noviembre.
Las imágenes captan el momento en que un hombre armado abre fuego desde un vehículo en movimiento contra personas que se encontraban en una de las calles cercanas a la Plaza del Mercado Principal, en el centro histórico de la ciudad. La grabación permite observar cómo se desata el ataque y la reacción de quienes se encontraban en el sector.
Otros videos difundidos tras el hecho muestran a peatones corriendo desesperadamente para ponerse a salvo, mientras se escuchan detonaciones y vehículos circulan a toda velocidad por las calles. La situación provocó escenas de pánico entre turistas y residentes que visitaban uno de los lugares más concurridos de Cracovia.
De acuerdo con la Policía, el ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas locales, cuando el sospechoso comenzó a disparar indiscriminadamente desde su automóvil. Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro mujeres y dos hombres.
¿Qué pasó con el responsable del tiroteo en Cracovia?
Las autoridades informaron que el presunto atacante es un ciudadano polaco de 24 años. Tras abrir fuego, se enfrentó a agentes de la Policía, quienes respondieron a los disparos y lograron detenerlo. El hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital.
Durante las inspecciones, los investigadores encontraron varias armas y abundante munición en el vehículo utilizado durante el ataque. Además, el sospechoso vestía ropa de estilo militar y portaba un arma larga.
Las autoridades también investigan el posible trasfondo ideológico del hecho, luego de que el ministro del Interior señalara que el detenido mostraba afinidad por ideas de extrema derecha.
El caso ha causado conmoción en Polonia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar los motivos del ataque.