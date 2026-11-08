 Momentos de angustia en Japón tras el terremoto de 2023
Internacionales

Videos captan momentos de angustia en Japón tras terremoto que dejó varios heridos

Así vivieron los japoneses el fuerte terremoto que provocó daños y dejó varios heridos.

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Terremoto sacude nuevamente a Japón y deja escenas de angustia, daños y varios heridos., Redes sociales.
Terremoto sacude nuevamente a Japón y deja escenas de angustia, daños y varios heridos. / FOTO: Redes sociales.
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Momentos de angustia y temor quedaron registrados en varios videos que muestran cómo se vivió el reciente terremoto que sacudió Japón y dejó al menos 24 personas heridas, además de daños materiales y complicaciones en el transporte ferroviario.

El país asiático enfrentó dos episodios sísmicos en los últimos días. El primero ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuando un terremoto de magnitud 6,1 sacudió las aguas del océano Pacífico, frente a la costa oriental japonesa. Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento se registró a las 7:39 de la noche y fue percibido en distintas zonas, incluida Tokio.

Sin embargo, durante la madrugada de este domingo, un nuevo sismo volvió a generar preocupación entre la población. El movimiento, de magnitud 5,7, ocurrió a la 1:04 de la madrugada en el sector occidental de la prefectura de Shizuoka, a una profundidad de 40 kilómetros.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los momentos de tensión que experimentaron los habitantes durante el temblor, mientras las autoridades evaluaban las consecuencias del fenómeno.

Al menos 24 personas resultaron lesionadas

De acuerdo con reportes de medios locales, entre ellos Chunichi Shimbun y Tokai TV, al menos 24 personas resultaron lesionadas en las prefecturas de Shizuoka y Aichi. En esta última región se contabilizaron 16 heridos leves, mientras que en Shizuoka se reportaron tres. Entre los afectados figura una mujer de 90 años que cayó de su cama durante el movimiento telúrico, según información de medios internacionales.

El terremoto también provocó daños en edificaciones, ventanas rotas y otras afectaciones materiales. Además, las operaciones ferroviarias fueron interrumpidas temporalmente como medida preventiva para verificar las condiciones de seguridad.

Japón es uno de los países más vulnerables a los terremotos debido a su ubicación en la convergencia de cuatro grandes placas tectónicas. Por ello, mantiene estrictos protocolos de prevención y sistemas de monitoreo para responder ante este tipo de emergencias.

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