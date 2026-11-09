Amenaza al Papa León XIV durante su visita a Argentina

Un hombre de 49 años terminó detenido en Argentina luego de ser señalado por lanzar amenazas contra el papa León XIV, justo antes de la llegada del pontífice al país. Lo que llamó la atención del caso fue la rapidez con la que las autoridades lograron identificarlo y localizarlo: todo ocurrió en menos de 24 horas.
El sospechoso, un obrero que reside en una provincia de Buenos Aires, fue arrestado tras una investigación que comenzó con una denuncia anónima recibida el viernes 6 de noviembre a través del servicio de emergencias 911 de La Plata. La alerta advertía sobre intimidaciones dirigidas contra el máximo representante de la Iglesia católica, en vísperas de su visita oficial a Argentina.
A partir de ese momento, la Policía Federal puso en marcha un operativo de inteligencia para descubrir quién estaba detrás de las amenazas. Los investigadores analizaron información disponible en internet, realizaron tareas de vigilancia e intervinieron comunicaciones telefónicas.
Uno de los recursos que permitió avanzar en la investigación fue un dispositivo tecnológico conocido como IMSI Catcher, utilizado para localizar teléfonos móviles. Mediante esta herramienta, los especialistas consiguieron rastrear en tiempo real el celular que presuntamente habría sido utilizado para enviar los mensajes intimidatorios.
Con los datos recopilados, los agentes lograron establecer la ubicación del sospechoso y obtuvieron una orden judicial para registrar su vivienda. Durante el allanamiento, el hombre fue detenido y los efectivos decomisaron el teléfono que estaría relacionado con las amenazas, además de otros celulares y un dron.
Secretaría de Inteligencia de Estado se pronuncia
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El detenido quedó imputado por el delito de amenazas y deberá comparecer ante la Justicia para ser indagado, mientras los dispositivos incautados son sometidos a peritajes.
La Secretaría de Inteligencia de Estado destacó que el operativo se concretó en menos de un día desde que tuvo conocimiento del caso.
La detención se produjo en un momento especialmente sensible, pues León XIV llegó a Argentina el domingo y permanecerá en el país hasta el miércoles. Durante su visita tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Por ahora, las autoridades continúan investigando el origen y las circunstancias de las intimidaciones que pusieron en alerta a los organismos de seguridad antes de la llegada del pontífice.