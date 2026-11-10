 Choque en cadena en Bulgaria: 12 muertos y 46 heridos
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VIDEO: Choque en cadena de más de 70 vehículos dejó 12 muertos y 46 heridos en Bulgaria

Dron capta decenas de vehículos destrozados tras mortal choque en cadena en Bulgaria.

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Video de dron muestra la magnitud del choque en cadena de más de 70 vehículos que dejó 12 muertos y 46 heridos en Bulgaria., Captura de pantalla video de X.
Video de dron muestra la magnitud del choque en cadena de más de 70 vehículos que dejó 12 muertos y 46 heridos en Bulgaria. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un impactante video captado por un dron muestra la magnitud de un mortal accidente de tránsito que involucró a más de 70 vehículos en la autopista Trakia, en el sureste de Bulgaria. El siniestro, provocado en medio de una densa neblina que redujo considerablemente la visibilidad, dejó al menos 12 personas fallecidas y otras 46 lesionadas.

Las imágenes aéreas permiten observar la dimensión de la tragedia, con decenas de automóviles, camiones, autobuses y camionetas completamente destrozados y esparcidos a lo largo de varios tramos de la carretera. Algunos vehículos terminaron fuera de la vía, mientras que otros quedaron atrapados entre los restos de las unidades involucradas.

De acuerdo con información de las autoridades, el accidente ocurrió poco después de las 7:00 horas de este 10 de noviembre de 2026, a la altura de Yambol, en el tramo comprendido entre Zimnisti y Kabile, específicamente en el kilómetro 289.

Densa neblina habría sido uno de los principales factores 

El primer choque se habría producido cuando un autobús y un camión que transportaba cereales colisionaron y posteriormente se incendiaron. Minutos después ocurrió un segundo accidente en el mismo sector, pero en dirección a Sofía, lo que provocó una enorme colisión en cadena.

Testigos señalaron que la densa neblina habría sido uno de los principales factores del desastre, ya que la visibilidad era inferior a los 50 metros, lo que dificultó que los conductores pudieran advertir la presencia de otros vehículos detenidos o involucrados en el primer impacto.

Tras la emergencia, las autoridades cerraron la autopista en ambas direcciones y desplegaron un amplio operativo con bomberos, policías, paramédicos y personal del Ejército para atender a los afectados.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región, donde varios recibieron atención por fracturas y politraumatismos.

El gobierno búlgaro expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció que declarará un día de luto nacional.

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