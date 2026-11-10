 VIDEO: Daniel Ortega reaparece en público en Nicaragua
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VIDEO: Daniel Ortega reaparece en público tras más de dos meses de ausencia

El copresidente de Nicaragua encabezó una ceremonia en Managua junto a su esposa y también copresidenta, Rosario Murillo, sin ofrecer detalles sobre los motivos de su prolongada ausencia de 68 días.

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Daniel Ortega reaparece en público en Nicaragua, EFE
Daniel Ortega reaparece en público en Nicaragua / FOTO: EFE
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El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció este lunes en un acto público televisado tras permanecer más de dos meses alejado de la agenda oficial.

El mandatario, que el miércoles cumple 81 años de edad, encabezó una ceremonia en Managua junto a su esposa y también copresidenta Rosario Murillo, sin ofrecer detalles sobre los motivos de su prolongada ausencia de 68 días.

Ortega reapareció para rendir un homenaje a uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador (1936-1976), en un acto en el que estuvo ausente el hijo del homenajeado del mismo nombre.

"Carlos: Aquí están los jóvenes, los que jamás olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales hasta la muerte. ¡Qué viva el comandante Carlos Fonseca!", exclamó Ortega en unas breves palabras dirigidas a la juventud sandinista.

La última aparición pública de Ortega había sido el 2 de septiembre pasado cuando presidió el acto central por el 47 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.

La plataforma Confidencial afirmó que "este es el período más largo sin apariciones que ha tenido el mandatario, pero sobre todo, marca un patrón de desaparición cada vez más prolongado", y aseguró de que durante 2026 "sus salidas se han reducido a menos de la mitad que en años previos".

Según Confidencial, entre 2018 y 2025 el mandatario sandinista promedió 26 apariciones públicas entre enero y octubre de cada año. Sin embargo, en ese mismo período de 2026 solo ha tenido 11 actos públicos, es decir, menos de la mitad que en ocasiones previas.

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Daniel Ortega reaparece en público en Nicaragua - EFE

Ortega no participó en el aniversario de muerte del comandante Tomás Borge, conmemorado cada 30 de abril, ni en el natalicio de Fonseca Amador, conmemorado el 23 de junio.

Tampoco en el desfile del Ejército de Nicaragua, que se realiza un día después del aniversario de su fundación, el 2 de septiembre; ni en el aniversario ni en el desfile de la Policía Nacional, celebrado en septiembre de cada año, entre otros eventos.

Ortega llega a los 81 años de edad delegando paulatinamente el poder a Murillo, de 75 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano Ortega Murillo, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición.

El hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, 31 años, llegará a su aniversario distanciado o enfrentado con los antiguos comandantes de la revolución que aún sobreviven y con los que dirigió el primer Gobierno sandinista (1979-1990), así como con destacados exguerrilleros que fueron claves en el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y a los que ahora acusa de "traidores".

*Con información de EFE

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