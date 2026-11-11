Rescatan a bebé enterrado vivo: conmovedora historia real

Un bebé de 11 meses fue encontrado con vida tras haber pasado cerca de 24 horas enterrado bajo tierra en una jaula de alambre cubierta por una toalla, según autoridades del condado de Lexington, Carolina del Sur. Según medios locales, el hallazgo ocurrió después de una intensa búsqueda a raíz de la desaparición del menor, identificado como Koah Sharpe, quien había sido visto por última vez con su padre.
El sheriff Jay Koon relató que Koah fue localizado envuelto en una toalla y sepultado bajo unos 30 centímetros de tierra, llorando y aferrándose a la vida. "Fue el sonido más alegre que jamás se haya escuchado proveniente del llanto de un bebé", expresó la autoridad local.
El padre del niño, Michael Comer, de 25 años, fue detenido el lunes por la noche acusado de robo con allanamiento y resistencia al arresto. Las autoridades investigan posibles cargos adicionales en su contra.
Según la información oficial, Koah estaba al cuidado de su abuela paterna cuando Comer llegó a la casa. La abuela salió de la vivienda dejando al pequeño con su hijo adulto mientras otro cuidador llegaba. Sin embargo, cuando el segundo cuidador arribó, tanto Comer como Koah ya no estaban en el lugar.
La alerta se lanzó alrededor del mediodía del lunes. Tras una serie de pesquisas, los agentes acudieron a la residencia del padre de Comer, donde encontraron las puertas abiertas y pertenencias del bebé, pero ningún rastro de los desaparecidos.
Videos de seguridad confirmaron la presencia de Comer en diferentes lugares sin el niño mientras duró la búsqueda. "Esperábamos que hubiera dejado al bebé con otra persona, pero la preocupación aumentaba a medida que transcurrían las horas sin novedades", comentó el sheriff.
Comer fue ubicado más tarde esa noche en una propiedad en Batesburg y arrestado, aunque Koah no estaba con él. La búsqueda del bebé continuó hasta el martes con la colaboración de casi 100 agentes y otros miembros de los servicios de emergencia.
Finalmente, un equipo localizó una zona de tierra removida cerca de 45 metros adentro del bosque, en las inmediaciones de la casa del abuelo paterno. Los rescatistas excavaron y escucharon el llanto del menor antes de sacarlo de la jaula enterrada.
El sheriff estimó que la toalla pudo haber creado una bolsa de aire que ayudó a que el niño sobreviviera varias horas bajo tierra. Tras su rescate, Koah fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.
Las autoridades aún recopilan información sobre el estado de salud actual del menor y evalúan presentar cargos adicionales contra el padre. El caso sigue en investigación.