Renuncia de Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras escándalo

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dimitió este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, que nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y designó por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.
El escándalo del supuesto espionaje chino a Nvidia sacude los cimientos de la supremacía de EE. UU. sobre la inteligencia artificial (IA) en plena carrera por su dominio frente a China, que podría beneficiarse pero también enfrentar nuevas restricciones que frenen su desarrollo.
La permanencia de Huang al frente de Nvidia peligraba después de que medios estadounidenses informaran sobre una reunión de la junta directiva de la compañía la noche del miércoles para decidirlo, tras salir a la luz una nueva relación extramarital del ejecutivo, esta vez con una subordinada.
La noticia sacudía de nuevo a la empresa, que este mes superó a Apple como la cotizada más valiosa del mundo, mientras vivía el mayor terremoto empresarial de los últimos tiempos: el mismo Huang admitió esta semana una primera relación extramatrimonial, después de que el diario The New York Times desvelara su aventura con una supuesta espía y empresaria china.
Alice Huang, también conocida como Huang Lee, habría utilizado, según ese medio, sus conexiones con Jensen Huang para exportar a China procesadores avanzados sujetos a restricciones a través de la empresa singapurense Megaspeed.
Otro medio estadounidense reveló un segundo caso de infidelidad de Huang, solo que esta vez con una subalterna de Nvidia.
Batacazo para Nvidia, ¿ganancia para Pekín?
La destitución del ejecutivo asesta un duro golpe al liderazgo de la firma en un momento crítico de la carrera por la IA, mercado que la compañía domina gracias al diseño de sus procesadores gráficos, y sus acciones se desplomaban hoy en bolsa hasta el 10 %.
La evolución de la empresa es crucial para los mercados y sucede mientras aumentan los temores por un posible estallido de la burbuja de la IA, cuyo boom ha venido sosteniendo el crecimiento económico global.
Además del impacto financiero, la saga tiene una vertiente geoestratégica y un contexto político doméstico difícil de ignorar, dice a EFE Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis.
"Para mí lo que ha ocurrido con Jensen es que la protección que tenía se ha caído", apunta, sobre su cercanía al presidente de EE. UU., Donald Trump, y la reciente derrota electoral republicana.
"Los demócratas no van a permitir que los controles a la exportación (de chips) sean un coladero", añade, en alusión a la supuesta exportación a China de procesadores de Nvidia sin licencia.
Ya antes del escándalo, Huang había sido abiertamente favorable a relajar las restricciones a Pekín arguyendo que así se garantizaba que China seguía dependiendo de la producción estadounidense y no impulsaba la propia, advirtiendo también que los últimos modelos de IA de EE. UU. no están muy por delante de los chinos.
Siguiendo esa lógica, mayores restricciones favorecerían a Pekín, más laxo en regulaciones y proclive a conceder generosas subvenciones energéticas para centros de datos, frente a la postura más reticente de los demócratas en EE. UU.