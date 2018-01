Libertad condicional para una de las palestinas que abofetearon a soldados - Emisoras Unidas

Una palestina acusada de haber golpeado a soldados israelíes fue liberada este viernes de la prisión militar israelí en la que se encontraba en la Cisjordania ocupada, tras el pago de una fianza.

Nur Tamimi, de 20 años, fue liberada en su localidad de Nabbi Saleh, cerca de Ramala, a cambio de una fianza de 5.000 séqueles (1.450 dólares; 1.200 euros) después de que una corte militar israelí rechazara la apelación del fiscal contra su liberación, explicó su padre, Nayi Tamimi, a la AFP.

Había sido detenida el 20 de diciembre, un día después que su prima Ahed Tamimi, de 16 años, con la que protagonizó un video que se hizo viral y en el que se las ve golpeando a dos soldados en Cisjordania. Ahed y su madre, Nariman Tamimi, siguen detenidas.

Un aval se comprometió a que Nur comparezca ante el tribunal a partir del 12 de febrero, afirmó a la AFP su abogada, Gaby Lasky. También deberá personarse en una comisaría de policía israelí todos los viernes a mediodía.

Nur fue recibida este viernes en su casa por familiares, amigos y por la gobernadora de Ramala, Laila Ghanam.

“El primer día [en prisión] fue el más duro, porque era algo nuevo para mi. No tenía idea de lo que me iba a ocurrir”, reconoció Nur, quien contó que el israelí que la interrogó la amenazó con detener a su padre y su hermano y demoler la casa familiar si no respondía a sus preguntas.

“Me intimidó, golpeaba con su puño en la mesa”, contó. “Me dijo ‘habla o hago que tu casa explote'”.

“No lamento nada”, aseguró.

Una corte militar la acusó el domingo de agresión agravada a un soldado y de ataque a militares durante el ejercicio de sus funciones, según el acta de acusación.

Los hechos tuvieron lugar durante una jornada de protestas contra la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel.

El lunes, Ahed fue inculpada con 12 cargos y su madre, de cinco.

Ahed Tamimi se ha convertido para los palestinos en un ícono de la lucha contra la ocupación israelí en Cisjordania.

