Manuel Villacorta: “Me preocupa que haya un caos ordenado con fines perversos” - Emisoras Unidas

Hoy en el programa A Primera Hora estuvo como invitado Manuel Villacorta, doctor en Sociología Política y columnista de prensa para analizar los hechos ocurridos en los últimos días ayer tras las manifestaciones y pronunciamientos del presidente Jimmy Morales que han ocasionado diversos puntos de vista.

Además, el Congreso suspendió ayer la sesión plenaria por una protesta que impidió el ingreso de diputados, que fueron recibidos con insultos y empujones por manifestantes de la Universidad de San Carlos (Usac), que solicitan el retiro de inmunidad del mandatario, la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que no se aprueben las reformas a la Ley en Materia de Antejuicio.

En reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el Presidente dijo que cada estudiante de la Usac sale “carísimo” al pueblo de Guatemala, y los estudiantes respondieron que el mandatario le ha salido caro al país.

Manuel Villacorta señala que “parece que el Presidente quisiera llegar a un punto de conflicto y confrontación. Un ejemplo es la forma vergonzosa como se expresó ayer de los estudiantes de la USAC”.

Creo que ahora ya se puede tener un análisis más preciso respecto del Gobierno. Han transcurrido tres años en donde los niveles de frustración de la población, son inmensos.

La pobreza, la pobreza extrema, la destrucción de infraestructura, colapso en salud y educación, la criminalidad ha crecido. Este gobierno es un fracaso.

Cuando el gobierno decide enfrentar a esas instancias y a Cicig a la cabeza, colma la paciencia de las organizaciones y del ciudadano. Este es un cierre de filas entre el congreso y el gobierno contra la CC, la CSJ y la Cicig. El gobierno hay llevado esto al último extremo. A partir de este momento, los efectos que pueda generar, es responsabilidad del Gobierno. Yo no quisiera saber de violencia.

Es complicado porque las instituciones no surgen de un día para otro. Me preocupa que haya un caos ordenado con fines perversos. No permitir el ingreso del Comisionado Iván Velásquez al país, con un cerco militar alrededor de Cicig, el avance del Congreso sobre el antejuicio para favorecer esa aberración autoritaria de la evaluación del antejuicio.