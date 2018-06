Marcelo: "Cristiano no es dueño del Madrid; Neymar tiene la puerta abierta" - Emisoras Unidas

Marcelo: “Cristiano no es dueño del Madrid; Neymar tiene la puerta abierta”

El lateral izquierdo de Brasil habló desde la concentración de su selección en Inglaterra y le abrió las puertas del Real Madrid a Neymar, con quien comparte vestuario en el combinado sudamericano.

También mostró su deseo de que Cristiano siga en la entidad madridista, pero afirmó que no es el dueño de su club: “Cristiano no es dueño del Real Madrid. Si el presidente (Florentino Pérez) quiere fichar a alguien, lo va a fichar. Pero, porque Cristiano esté… ¿Neymar no puede venir? Todo el vestuario quiere que Cristiano se quede. Y Neymar tiene siempre las puertas abiertas del Real Madrid”.

Sin embargo, Marcelo dejó claro que Cristiano “es el mejor” jugador del momento y piensa que en un futuro Neymar será “igual” que el jugador portugués. “El Real tiene que buscar siempre a los mejores jugadores. Un día Neymar jugará en el Real Madrid”, sentenció.