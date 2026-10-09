Apoyo urgente para encontrar a niña desaparecida en Chimaltenango

Familiares de Madelin Adelaida Chacach Balan buscan apoyo de la población para poder localizar a la menor, de cinco años, que se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles 7 de octubre.
La menor fue vista por última vez la tarde del miércoles, alrededor de las 16 horas. Madelin le pidió permiso a su mamá para ir a visitar a su abuela, que vive a dos casas del callejón en donde se encuentra su vivienda, en la aldea Rincón Grande, municipio de Zaragoza, en Chimaltenango. No obstante, a los minutos se dieron cuenta de que no estaba y la empezaron a buscar, tanto en la casa de la abuela como en la de los tíos, que se encuentran en el mismo sector.
Según relata una familiar a Emisoras Unidas, vecinos vieron a Madelin esa tarde comiéndose un helado; sin embargo, la madre indicó que no nadie en la familia le había dado tal alimento ni dinero para comprarse uno.
Las autoridades han acompañado a la familia de Madelin tanto en la búsqueda de la menor como en el seguimiento de las investigaciones, por lo que ya han tenido acceso a las imágenes de las cámaras de videovigilancia del sector. En dichas comunidades solo hay un ingreso de vehículos, así como un circuito de cámaras en las que no se ve que la menor haya sido vista caminando o jugando en otras cuadras, lejos de callejón en donde vive.
Unión de la comunidad
Vecinos de tres comunidades aledañas se han unido para buscar a la menor en varias áreas, incluso en caminos alejados que llevan a un río. Socorristas, miembros del Ejército y elementos de la Policía Nacional Civil también se han unido en la búsqueda.
Los vecinos acordaron abrir sus viviendas a las autoridades, que incluso iban acompañados de elementos caninos, para buscar a la menor dentro de las casas que conforman esas comunidades. Por lo que tanto la familia como las autoridades consideran que la menor fue sacada de la comunidad.
Para cualquier información que pueda apoyar a dar con la ubicación de la menor puedes comunicarte al teléfono 1546 del sistema Alba-Keneth o al 110 de la Policía Nacional Civil.