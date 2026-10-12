 Capturan a agentes de PNC por hecho vial en Chimaltenango
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Capturan a agentes de PNC involucrados en percance vial en Chimaltenango

Además, la PNC comenzó el proceso disciplinario para la destitución de los uniformados.

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El hecho vial que involucró a agentes de la PNC en Chimaltenango dejó a una persona herida., Medios locales
El hecho vial que involucró a agentes de la PNC en Chimaltenango dejó a una persona herida. / FOTO: Medios locales
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Las autoridades confirmaron este lunes, 12 de octubre, la captura de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por estar involucrados en un percance de tránsito que dejó lesionada a una persona. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el departamento de Chimaltenango.

La Dirección General de la PNC manifestó su rechazo ante los hechos acontecidos, donde elementos policiales que se encontraban en aparente estado de ebriedad y circulaban a bordo de la unidad CHI-119 atropellaron a una mujer que se conducía en una motocicleta.

Los uniformados fueron retenidos por pobladores que los señalaban de lesionar a la persona y de haber arrastrado varias cuadras la motocicleta donde viajaba la afectada.

La institución policial detalló que, de manera inmediata, desplegó un equipo de la Inspectoría General para proceder a la consignación y detención formal de los agentes involucrados en el incidente.

Los señalados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de los tribunales de justicia correspondientes. Se les atribuyen acciones que podrían enmarcarse en los delitos de conducción bajo efectos de licor, lesiones, omisión de auxilio e incumplimiento de deberes.

La PNC aseguró que se encuentra colaborado de forma irrestricta con las autoridades competentes y le da seguimiento al estado de salud de la víctima para la debida reparación de daños y evitar la impunidad.

Abren proceso de destitución

La PNC dio a conocer que, en el ámbito administrativo, también se iniciaron las acciones correspondientes, que incluyen el proceso disciplinario para su destitución. Asimismo, anunció que investigará con Inspectoría General la falta de supervisión de los mandos inmediatos de los involucrados.

La institución enfatizó que no tolerará ningún acto arbitrario, negligente o delictivo que atente contra la integridad ciudadana y "deshonre el uniforme policial".

"A los buenos agentes que sirven con honor, vocación y valentía se les reconoce, y a quienes traicionan la confianza de la población y vulneran la ley, se les aplica todo el peso del marco legal y disciplinario vigente", aseguró la entidad de seguridad.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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