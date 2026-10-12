Explosión por fuga de gas en Mixco deja dos heridos

Una explosión provocada por una fuga de gas propano en el interior de una panadería dejó a dos personas con quemaduras. El incidente ocurrió en horas de la tarde de este lunes, 12 de octubre, en la 7ª avenida y 21 calle de la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco, Guatemala.
Elementos de los Bomberos Voluntarios fueron alertados con respecto a la emergencia que se registraban en el inmueble, por lo que de inmediato acudieron con unidades contra incendios, de ataque rápido y ambulancias para atender a los posibles afectados.
A su llegada, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a dos personas que presentaban quemaduras en distintas partes del cuerpo y posteriormente las trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica.
Asimismo, los técnicos en urgencias médicas realizaron labores de enfriamiento en el interior de la panadería, utilizando un tramo de manguera y aproximadamente 250 galones de agua para disminuir la temperatura y controlar la situación.
Tras las labores, los socorristas confirmaron que el incendio quedó controlado.
Incendio consume taller de motores de lanchas en Sololá
Los cuerpos de socorro dieron a conocer que el pasado 8 de octubre se registró un incendio estructural en el interior de un inmueble que funcionaba como taller de motores de lanchas. El hecho ocurrió en el cantón Chuasaní, del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá.
Los Bomberos Voluntarios fueron notificados con respecto a las columnas de humo y las llamas que lograban observarse en el referido negocio y que amenazaban con propagarse cada vez más, por lo que movilizaron unidades contra incendios al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas comenzaron a atacar el fuego desde distintos puntos para poder controlar la situación y evitar que se extendiera a áreas aledañas. Finalmente, pudieron sofocarlo y se declaró su liquidación.
Preliminarmente se conoció que el incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Las pérdidas fueron calculadas por el propietario del taller en aproximadamente 500 mil quetzales.