Jonathan Menkos regresará al Congreso esta semana

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, confirmó este lunes 12 de octubre que Jonathan Menkos regresará esta semana al Congreso de la República, donde figura como diputado electo desde 2023, una posición para la que tenía permiso indefinido de ausentarse.
"Él se va a incorporar a partir de hoy, creo yo, o mañana, no estoy seguro. Pero sí se va a incorporar, eso sí lo puedo decir",
dijo ante las consultas de periodistas que lo esperaban en los pasillos de la sede del Congreso tras finalizar la reunión de la instancia de Jefes de Bloque.
Menkos integró desde enero de 2024 el gabinete de Gobierno encabezado por el mandatario Bernardo Arévalo, ocupando el puesto de Ministro de Finanzas Públicas, donde finalizó su gestión en septiembre de 2026.
A partir del 1 de octubre, el funcionario fue juramentado como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat) para el período 2026-2030 tras ser designado por Arévalo; sin embargo, fueron presentadas distintas acciones legales contra su nombramiento.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que dejó en suspenso la designación de Menkos como autoridad de la banca central, por lo que, actualmente, no puede ejercer el cargo.
MP ha recibido denuncias por nombramiento de Menkos en el Banguat
El Ministerio Público confirmó que Jonathan Menkos acumula tres denuncias relacionadas con su nombramiento como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat), por lo que se les da el seguimiento correspondiente.
Según los detalles compartidos por el Departamento de Información y Prensa de la institución, una de las denuncias fue presentada por Allan Rodríguez, quien señala al exministro de Finanzas de supuestamente cometer el delito de abuso de autoridad.
Mientras tanto, las otras dos acciones que buscan que Menkos sea investigado fueron promovidas por Yulma López, que expuso posibles acciones que lo vincularían con cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7