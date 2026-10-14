Conductora ilesa tras ataque armado en zona 8

Un incidente armado que ocurrió en horas de la mañana de este miércoles, 14 de octubre, generó que los cuerpos de socorro y las fuerzas de seguridad intervinieran para auxiliar a una persona afectada. Se trata de una mujer que fue atacada con arma de fuego en la 41 calle y 6ª avenida de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala.
La víctima conducía un vehículo y cuando circulaba por el referido sector fue atacada por desconocidos, quienes dispararon en repetidas ocasiones. Las balas lograron impactar en la estructura del automotor; sin embargo, ella pudo ponerse a salvo y resultó ilesa.
Los Bomberos Municipales informaron que a la línea de emergencia de la institución ingresaron llamadas alertando sobre un hecho de violencia, por lo que de inmediato se movilizaron los equipos de emergencia para atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas atendieron a la automovilista, quien no presentaba heridas, pero sufrió crisis nerviosa al ser víctima de la agresión, que surgió aparentemente por un intento de asalto.
"Tras su evaluación y recibir la atención neceasria, la mujer no requirió traslado a un centro asistencial", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.
En el lugar quedó un vehículo con varias perforaciones provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron para llevar a cabo los procedimientos correspondientes. En el área hay un cierre vehicular parcial mientras se realizan las diligencias.