 Canciller mexicano visita Guatemala
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Canciller mexicano viaja a Guatemala para tratar la integración económica y la seguridad

El canciller Roberto Velasco se reunirá con su homólogo guatemalteco, Carlos Martínez, para abordar distintos temas.

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El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, a su llegada a Guatemala., Minex
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, a su llegada a Guatemala. / FOTO: Minex
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El canciller mexicano, Roberto Velasco, llegó este viernes a Guatemala para reunirse con su homólogo, Carlos Ramiro Martínez; con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales en materia de economía y seguridad, en lo que supone su primer viaje al vecino del sur desde que asumió el cargo en abril de este año.

"Por iniciar agenda de trabajo en Guatemala, me reuniré con mi homólogo para revisar la hoja de ruta con la que fortalecemos los vínculos bilaterales y trabajamos por el bienestar de nuestros pueblos en ambos lados de la frontera común", indició Velasco en sus redes sociales.

Velasco fue recibido en Guatemala por la viceministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Mónica Bolaños Pérez.

Cooperación bilateral

La visita de Velasco se produce tras su encuentro en México con el canciller Ramiro en agosto, donde ambos funcionarios destacaron los cinco ejes de la relación bilateral: seguridad compartida, frontera y conectividad, movilidad humana con dignidad, desarrollo de oportunidades y cooperación técnica y científica.

En su nueva cita, los jefes de la diplomacia de México y Guatamala revisarán los avances de cara a la apertura en el futuro próximo de la interconexión ferroviaria mediante la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con el objetivo de ampliar la integración logística regional.

Por otra parte, los cancilleres buscarán finalizar la negociación del Memorándum de Entendimiento para la reformulación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (GANSEG), en medio de los crecientes desafíos planteados por la violencia desatada por las pugnas de diferentes grupos del crimen organizado en ambos lados de la frontera.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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