 Crime Stoppers Guatemala: Reconocimiento Internacional 2026
Nacionales

Crime Stoppers Guatemala es galardonado a nivel internacional

El reconocimiento fue otorgado por el impacto medible del programa en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas en Guatemala.

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Gobernación, la PNC y Crime Stoppers trabajan en conjunto en el combate contra las drogas. , Omar Solís/Emisoras Unidas
Gobernación, la PNC y Crime Stoppers trabajan en conjunto en el combate contra las drogas. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La plataforma ciudadana Crime Stoppers Guatemala, que recibe información sobre hechos delictivos de forma segura y anónima, fue reconocida a nivel internacional por el impacto del programa en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas en el país.

Esta es una herramienta que permite recabar información y que la misma llegue a la Policía Nacional Civil (PNC) para comenzar la investigación y procedimientos interinstitucionales correspondientes, de tal manera que se garantice la seguridad ciudadana.

El galardón Most Impactful Crime Stoppers Program fue otorgado en Panamá, en los Global Annual Awards 2026, que entrega Crime Stoppers International a los programas destacados a nivel mundial.

Según se detalló, el reconocimiento destaca el valor de la información ciudadana para prevenir delitos e impulsar investigaciones, mediante canales que permiten reportar de forma anónima.

Destacan aporte de guatemaltecos en las denuncias

Pedro Cruz, director de Crime Stoppers Guatemala, expresó que este tipo de reconocimientos no son solamente de la plataforma, pues destacó que los denunciantes son un factor primordial para el funcionamiento de esta herramienta de apoyo a las fuerzas de seguridad.

"(Estos premios) son de cada guatemalteco que comparte información de forma anónima, de los agentes de la PNC que les dan seguimiento a los reportes y de los aliados que creen que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mientras más personas confíen en este mecanismo anónimo, más oportunidades tendremos de prevenir y combatir el delito", dijo.

Según los datos revelados, durante el 2026 las denuncias anónimas contribuyeron a la apertura de 1 mil 496 casos de investigación, incluidos 245 relacionados con extorsiones y pandillas, y 372 con narcotráfico. Además, las denuncias aumentaron 32 % durante el primer semestre, en comparación con el mismo período de 2025.

Cruz recordó que Crime Stoppers recibe información de forma anónima por medio de tres canales: línea telefónica 1561, WhatsApp y página web. Los reportes son trasladados a las autoridades competentes para su análisis y seguimiento.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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