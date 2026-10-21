 Ataque contra conductor de vehículo en La Reformita, zona 12
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Disparan contra automovilista en La Reformita, zona 12

El conductor resultó ileso tras el ataque armado.

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Área donde ocurrió el ataque contra el automovilista en La Reformita, zona 12., Bomberos Municipales
Área donde ocurrió el ataque contra el automovilista en La Reformita, zona 12. / FOTO: Bomberos Municipales
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El conductor de un automóvil fue víctima de un ataque armado este miércoles, 21 de octubre, en la 15 calle y 6ª avenida de la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. En el área hay presencia de autoridades y se mantiene un cierre vehicular parcial.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que se trasladaron unidades de emergencia para atender a posibles afectados.

Rafael Zúñiga, vocero de la institución, explicó que la información que ha surgido en el lugar detalla que individuos desconocidos que viajaban a bordo de una motocicleta le dieron alcance al conductor y dispararon en repetidas ocasiones en su contra.

"Los disparos lograron causar daños a la cristalería y carrocería del automotor, pero afortunadamente los proyectiles no logran alcanzar a esta persona", explicó.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el interior del carro al afectado, un hombre de 63 años de edad, a quien le dieron el acompañamiento necesario, ya que presentaba crisis nerviosa.

El portavoz indicó que fueron monitoreados los signos vitales del paciente y se hizo la evaluación correspondiente, determinando que se encuentra ileso y no requiere ser trasladado a un centro asistencial.

Cierre vial

En el lugar hay presencia de los cuerpos de socorro y de agentes de la Policía Nacional Civil que llevan a cabo las diligencias en seguimiento de este hecho de violencia.

Debido a que continúan las acciones de las autoridades, en el área hay un cierre vial parcial, por lo que se hizo un llamado a los usuarios a tomar rutas alternas.

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