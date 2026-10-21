 Detienen a presuntos extorsionistas que exigían Q350 mil a su víctima
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Detienen a presuntos extorsionistas que exigían Q350 mil a su víctima

Por este mismo caso también fue remitido un menor de edad.

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Los presuntos extorsionistas al momento de ser trasladados a la Torre de Tribunales., PNC
Los presuntos extorsionistas al momento de ser trasladados a la Torre de Tribunales. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron este miércoles, 21 de octubre, a dos presuntos extorsionistas y remitieron a un menor de edad como resultado de un operativo implementado en la 3ª calle y 18 avenida, colonia Matamoros, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que las diligencias se llevaron a cabo en seguimiento de las investigaciones abiertas por una denuncia que presentó una persona que estaba siendo víctima del cobro de extorsiones. Según relató a las autoridades, individuos desconocidos le estaban exigiendo Q350 mil y amenazaban con quitarle la vida si no entregaba ese monto.

Por lo tanto, el personal de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) inició con las acciones que permitieron interceptar a los sospechosos. Esto se logró luego de que se acordara con ellos un pago inicial de Q50 mil, como parte de la suma total que exigían.

Entonces, tras haber recibido el paquete que supuestamente contenía el dinero, los agentes interceptaron a los presuntos delincuentes cuando se movilizaba a bordo de un vehículo que simulaba ser un taxi rotativo.

Los detenidos son un hombre de 43 años, conocido con el alias "Choco", presunto integrante de la pandilla del Barrio 18, y una mujer de 34 años, quien registra antecedentes por homicidio y extorsión de los años 2015 y 2022. Además, un adolescente de 17 años fue remitido al Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal para dilucidar su situación legal.

El paquete con el supuesto dinero y tres teléfonos celulares fueron decomisados durante el operativo. Estos elementos y los sospechosos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para que se pueda profundizar en las investigaciones.

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