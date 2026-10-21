 Asueto del 1 de noviembre no se trasladará al lunes en Guatemala
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¿Habrá fin de semana largo en Guatemala por el asueto del 1 de noviembre de 2026?

El 1 de noviembre caerá domingo en Guatemala y surge la duda sobre un descanso prolongado.

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Foto: Edwin Bercián
Guatemaltecos visitan el Cementerio General en el Día de Todos los Santos / FOTO:
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El calendario de 2026 plantea una duda para los trabajadores guatemaltecos: el Día de Todos los Santos, que se conmemora cada 1 de noviembre, caerá domingo, lo que lleva a preguntarse si el descanso se trasladará al lunes para disfrutar de un fin de semana largo.

Sin embargo, el asueto no se trasladará al lunes 2 de noviembre, debido a que esta fecha no está incluida entre los descansos que pueden cambiar de día conforme a la legislación que promueve el turismo interno.

La Ley que Promueve el Turismo Interno, contenida en el Decreto 42-2010 y reformada mediante el Decreto 19-2018, establece mecanismos para trasladar determinados asuetos y favorecer los viajes dentro del país. No obstante, el descanso del 1 de noviembre está excluido de esta disposición, por lo que se mantiene en su fecha original.

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Ley que Promueve el Turismo Interno. - Congre

Esto significa que los trabajadores que tienen una jornada habitual de lunes a viernes no contarán con un día adicional de descanso el lunes siguiente, salvo que su empleador conceda una licencia o descanso extraordinario.

Por otra parte, quienes deban laborar el domingo 1 de noviembre deberán recibir la remuneración que corresponda conforme al Código de Trabajo y las condiciones aplicables a su jornada laboral.

El artículo 127 del Código de Trabajo reconoce el Día de Todos los Santos como un día de asueto con goce de salario para los trabajadores guatemaltecos.

¿Por qué se conmemora el 1 de noviembre?

El Día de Todos los Santos es una de las fechas más representativas de las tradiciones culturales y religiosas de Guatemala. Durante esta jornada, miles de familias visitan los cementerios para limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos con flores, coronas y otros elementos conmemorativos.

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Dia de Todos los Santos Emisoras Unidas Guatemala -

La celebración también está vinculada con la gastronomía tradicional. El fiambre, preparado con una combinación de embutidos, carnes, verduras encurtidas y quesos, ocupa un lugar central en las mesas guatemaltecas. A este platillo se suman dulces típicos como el ayote en miel y los jocotes en dulce.

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Fiambre gigante en el cementerio general fotos Omar Solís (1) -

Además, los festivales de barriletes gigantes de Sumpango y Santiago Sacatepéquez atraen a visitantes nacionales y extranjeros. Estas coloridas creaciones de papel de china forman parte de una tradición que une arte, identidad cultural y memoria de los antepasados.

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12-barriletes gigantes -

Aunque en 2026 no habrá traslado del asueto al lunes, la fecha seguirá siendo una oportunidad para mantener vivas las costumbres y recordar a quienes ya fallecieron.

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