 Suiza ratifica condena de 14 años a Sperisen
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Justicia suiza confirma condena de 14 años a Sperisen, exjefe de la policía de Guatemala

El proceso gira en torno a la complicidad de Sperisen en el asesinato de siete presos en el contexto de una operación policial para recuperar el control de la cárcel de Pavón.

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El exjefe de la Policía de Guatemala Erwin Sperisen en 2024, EFE/ Anisia Gil
El exjefe de la Policía de Guatemala Erwin Sperisen en 2024 / FOTO: EFE/ Anisia Gil
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El Tribunal Federal de Suiza confirmó este jueves la condena a 14 años de prisión por complicidad en siete asesinatos al exjefe de la Policía Nacional de Guatemala entre 2004 y 2007, Erwin Sperisen, quien había recurrido la anterior sentencia de un tribunal de Ginebra.

La sentencia del máximo tribunal helvético pone fin a la vía judicial dentro de Suiza tras un largo proceso iniciado hace 15 años, aunque la defensa aún planea acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos -ya lo hizo con anterioridad- para apelar el dictamen.

El proceso gira en torno a la complicidad de Sperisen, con doble nacionalidad suiza y guatemalteca, en el asesinato de siete presos en el contexto de una operación policial para recuperar el control de la cárcel de Pavón (a las afueras de Ciudad de Guatemala) el 25 de septiembre de 2006.

En su dictamen, el Tribunal Federal, con sede en Lausana, considera que no se ha vulnerado el derecho del acusado a un debido proceso, por lo que la decisión de 2022 fue "suficientemente motivada" y en ella no hubo arbitrariedad alguna.

Su defensa también había alegado que la absolución en Austria de otra persona acusada por este mismo caso podía invocarse a favor de Sperisen, un argumento que tampoco fue aceptado por el Tribunal Federal.

Sperisen: "A mí se me condena con una ley de la Edad Media, que se usaba para perseguir la brujería"

El exdirector de la PNC, Erwin Sperisen, habló en Emisoras Unidas sobre su situación legal tras la anulación de la condena en su contra por parte del Tribunal Federal de Suiza.

Acciones legales en el caso de Sperisen

El caso se ha convertido en un maratón judicial sin precedentes en la Justicia suiza, ya que Sperisen, de 56 años en la actualidad, fue inicialmente condenado en 2014 a cadena perpetua por cortes de Ginebra, pero el Tribunal Federal anuló la sentencia por problemas de procedimiento.

Juzgado de nuevo por la Justicia ginebrina, fue condenado a 15 años de prisión en 2018, pero en 2023 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró que el proceso no había sido del todo imparcial, por lo que regresó a Ginebra, donde se dictó una nueva pena de cárcel en 2024, en esta ocasión de 14 años, que es la confirmada este jueves.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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