 Condenado por asesinato de periodistas muere en ataque armado en Retalhuleu
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Condenado por asesinato de periodistas muere en ataque armado en Retalhuleu

Sergio Cardona Reyes enfrentaba una pena de 30 años de prisión por su vinculación con los asesinatos de Danilo Zapón López y Federico Salazar.

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Área donde falleció Sergio Waldemar Cardona Reyes, vinculado con el asesinato de dos periodistas., Edwin Guzmán, Emisoras Unidas Departamentales
Área donde falleció Sergio Waldemar Cardona Reyes, vinculado con el asesinato de dos periodistas. / FOTO: Edwin Guzmán, Emisoras Unidas Departamentales
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Sergio Waldemar Cardona Reyes, condenado por el asesinato de dos periodistas ocurrido en 2015 en Mazatenango, Suchitepéquez, murió la noche del miércoles 21 de octubre tras ser atacado a balazos por desconocidos.

El ataque armado se registró en el kilómetro 185 de la ruta CA-2, en cercanías del puesto interinstitucional de Nuevo San Carlos, en el departamento de Realhuleu. El hombre de 45 años se encontraba dentro de una cevichería cuando fue agredido.

Según la información preliminar, sujetos desconocidos ingresaron al establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones. Y, tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

Condenado por asesinato de periodistas

El fallecido contaba con antecedentes judiciales. El 10 de marzo de 2015 fue capturado en Mazatenango, Suchitepéquez, señalado de participar en el ataque que cobró la vida de los periodistas Danilo Efraín Zapón López y Federico Salazar Gerónimo.

Por este caso, en octubre de 2017, un tribunal lo condenó a 30 años de prisión.

Hasta el momento, no se ha establecido por qué Cardona Reyes se encontraba en libertad, pese a la condena que se le había impuesto.

Sentencian a responsables del asesinato de dos periodistas

El Ministerio Público (MP), solicitó al Tribunal, imponer penas de 8 a 93 años de prisión.

* Con información de Edwin Guzmán, Emisoras Unidas Departamentales.

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