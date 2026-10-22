Video exclusivo del ataque armado en la Avenida Petapa

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos posteriores a un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo en la avenida Petapa y 52 calle, zona 12 de la ciudad de Guatemala. Tras ser atacado a balazos, el conductor avanzó en contra de la vía para buscar ayuda, mientras esquivaba otros automóviles.
La grabación, captada con el celular de un testigo, permite observar el vehículo con impactos de bala y las luces de emergencia activadas mientras se desplaza en sentido contrario. Durante el recorrido, el automovilista maniobra para evitar chocar con otros conductores y continuar su trayecto.
Es que balearon al señor", se escucha decir a la persona que documentó la escena, mientras el vehículo avanza por la vía.
Bomberos auxiliaron a los heridos
Minutos después, al lugar acudieron los Bomberos Municipales, quienes localizaron en el interior del automóvil a dos hombres con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Las víctimas fueron identificadas como Mario René, de 23 años, y Luis Genaro Noriega Orellana, de 63, a quienes Técnicos en Urgencias Médicas les brindaron atención prehospitalaria y realizaron los procedimientos necesarios para estabilizarlos.
Posteriormente, ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedaron bajo atención médica especializada.
Investigan las circunstancias del ataque
Hasta el momento, se desconoce el móvil del hecho armado. Entre las posibles hipótesis figura un intento de asalto; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
Las autoridades competentes deberán establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que los dos hombres fueron baleados.