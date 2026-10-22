 Video exclusivo del ataque armado en la Avenida Petapa
Nacionales

Sale a luz video del ataque armado contra los tripulantes de un vehículo en la avenida Petapa

Así fue la reacción de un automovilista tras ser atacado a balazos en la zona 12.

Compartir:
Video muestra a automovilista que condujo contra la vía para pedir ayuda tras ataque armado en la avenida Petapa., Captura de pantalla video de Facebook.
Video muestra a automovilista que condujo contra la vía para pedir ayuda tras ataque armado en la avenida Petapa. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos posteriores a un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo en la avenida Petapa y 52 calle, zona 12 de la ciudad de Guatemala. Tras ser atacado a balazos, el conductor avanzó en contra de la vía para buscar ayuda, mientras esquivaba otros automóviles.

La grabación, captada con el celular de un testigo, permite observar el vehículo con impactos de bala y las luces de emergencia activadas mientras se desplaza en sentido contrario. Durante el recorrido, el automovilista maniobra para evitar chocar con otros conductores y continuar su trayecto.

Es que balearon al señor", se escucha decir a la persona que documentó la escena, mientras el vehículo avanza por la vía.

Bomberos auxiliaron a los heridos

Minutos después, al lugar acudieron los Bomberos Municipales, quienes localizaron en el interior del automóvil a dos hombres con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Las víctimas fueron identificadas como Mario René, de 23 años, y Luis Genaro Noriega Orellana, de 63,  a quienes Técnicos en Urgencias Médicas les brindaron atención prehospitalaria y realizaron los procedimientos necesarios para estabilizarlos.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedaron bajo atención médica especializada.

Investigan las circunstancias del ataque

Hasta el momento, se desconoce el móvil del hecho armado. Entre las posibles hipótesis figura un intento de asalto; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades competentes deberán establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que los dos hombres fueron baleados.

En Portada

Trabajos en puente de la Aguilar Batres complican la circulaciónt
Nacionales

Trabajos en puente de la Aguilar Batres complican la circulación

07:16 AM, Oct 22
Justicia suiza confirma condena de 14 años a Sperisen, exjefe de la policía de Guatemalat
Nacionales

Justicia suiza confirma condena de 14 años a Sperisen, exjefe de la policía de Guatemala

06:38 AM, Oct 22
Estos premios económicos se repartirán durante la 65 Vuelta a Guatemalat
Deportes

Estos premios económicos se repartirán durante la 65 Vuelta a Guatemala

08:03 PM, Oct 21
Bomberos rescatan a persona atrapada tras accidente en la ruta al Pacíficot
Nacionales

Bomberos rescatan a persona atrapada tras accidente en la ruta al Pacífico

07:49 AM, Oct 22
Video muestra cómo dos sujetos robaron una camioneta en la zona 14 de la capitalt
Nacionales

Video muestra cómo dos sujetos robaron una camioneta en la zona 14 de la capital

07:52 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga NacionalLiga de NacionesViolenciaEstados UnidosPNCJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar