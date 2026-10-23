 Dos heridos en ataque armado en zona 5
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Ataque armado deja dos personas heridas en zona 5

Los afectados tienen 20 y 66 años de edad.

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Momento en el que uno de los heridos tras el ataque armado en la zona 5 es ingresado al hospital., Bomberos Municipales
Momento en el que uno de los heridos tras el ataque armado en la zona 5 es ingresado al hospital. / FOTO: Bomberos Municipales
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Dos personas resultaron heridas luego de un ataque armado que se registró en horas de la noche del pasado jueves, 22 de octubre, en la 41 avenida 22-77, colonia Arrivillaga, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y detallaron que se les brindó la asistencia correspondiente a los pacientes, de 20 y 66 años de edad, debido a que presentaban lesiones por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Tras ser estabilizados, los afectados fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas sobre el hecho de violencia para el seguimiento del caso.

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

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