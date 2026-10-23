El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) lleva a cabo este viernes, 23 de octubre, la Feria de Empleo para Vacacionistas 2026 en la Ciudad de Guatemala, donde se ofrecen oportunidades laborales para las personas de 17 años en adelante.
"Invitamos a todos los jóvenes próximos a graduarse o recién graduados a que puedan conectarse directamente con empresas que demandan personal temporal durante la temporada de fin de año",
señaló la cartera en el aviso difundido en sus redes sociales para invitar a los interesados.
Agregó que el objetivo de la feria es que los vacacionistas adquieran experiencia laboral, generen ingresos y desarrollen habilidades que les permitan fortalecer su perfil ocupacional.
Esta actividad fue organizada a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la referida institución y se lleva a cabo en el Club de Oficiales La Aurora, ubicado en la 9.ª avenida y 15 calle "A", zona 13. Las personas interesadas pueden presentarse de 09:00 a 15:00 horas al recinto.
¿Cómo participar?
El Mintrab explicó que los ciudadanos que participen en la feria deben llevar su hoja de vida para poder postularse a las plazas que se están ofreciendo las diferentes empresas.
Si son menores de edad tienen que presentar su certificado de nacimiento original y si son mayores deben contar con su Documento Personal de Identificación (DPI).
El Mintrab invitó a los guatemaltecos a sumarse a este evento que les permitirá acceder a puestos de trabajo donde podrán reforzar sus capacidades y reiteró su compromiso con el desarrollo laboral y social del país.
"¡Es tu oportunidad de comenzar a trabajar estas vacaciones! ¿Tienes 17 años o más y quieres ganar tu propio dinero, adquirir experiencia y dar tus primeros pasos en el mundo laboral?",
expresó.
Las ferias de empleo para vacacionistas también se llevaron a cabo en las últimas dos semanas en diferentes departamentos del país para llevar las oportunidades a la juventud.