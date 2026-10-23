Retalhuleu: Capturan a señalado de robar computadoras en centro educativo

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la capturaron a un hombre de 39 años, conocido con el alias de "Gato", en la zona 1 de Retalhuleu, señalado de su presunta participación en el robo de equipo y electrodomésticos de un establecimiento educativo.
Durante el operativo, las autoridades le incautaron cinco computadoras portátiles, un ventilador y una licuadora, objetos que presuntamente fueron robados el día anterior en un centro educativo ubicado en la zona 6 de ese municipio.
Tras su captura, el señalado fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde deberá solventar su situación legal.
Las autoridades continuarán con las diligencias respectivas para esclarecer el hecho.