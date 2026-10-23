 Retalhuleu: Capturan a señalado de robar computadoras en centro educativo
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Retalhuleu: Capturan a señalado de robar computadoras en centro educativo

El hecho ocurrió en la zona 1 de la localidad.

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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la capturaron a un hombre de 39 años, conocido con el alias de "Gato", en la zona 1 de Retalhuleu, señalado de su presunta participación en el robo de equipo y electrodomésticos de un establecimiento educativo.

Durante el operativo, las autoridades le incautaron cinco computadoras portátiles, un ventilador y una licuadora, objetos que presuntamente fueron robados el día anterior en un centro educativo ubicado en la zona 6 de ese municipio.

Tras su captura, el señalado fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde deberá solventar su situación legal.

Las autoridades continuarán con las diligencias respectivas para esclarecer el hecho.

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