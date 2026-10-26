 Presentan solicitud de retiro de antejuicio contra el PDH
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Presentan solicitud de retiro de antejuicio contra el titular de la PDH

El diputado Inés Castillo señala al procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, de posible incumplimiento de deberes.

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El PDH, José Alejandro Córdova, acudió al Congreso para la Sesión Solemne por el festejo de los 204 años de Independencia. , Archivo.
El PDH, José Alejandro Córdova, acudió al Congreso para la Sesión Solemne por el festejo de los 204 años de Independencia. / FOTO: Archivo.
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El diputado Inés Castillo dio a conocer este lunes, 26 de octubre, que presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio en contra del procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, a quien señala de no desempeñar como corresponde las funciones para las que fue designado.

El parlamentario del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) detalló que el mandato del magistrado de conciencia contempla la defensa y protección de los derechos humanos de la población guatemalteca. Sin embargo, según sus palabras, "lo que menos hace es proteger la vida".

En su pronunciamiento, señaló que los hechos de violencia se han incrementado en el país y que la entidad no participa en la implementación de medidas para hacerle frente a esta complicada situación que afecta a la ciudadanía, por lo que cuestionó su desempeño.

De acuerdo con el legislador, Córdova podría haber incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, por lo que solicitó a las autoridades que sea despojado de su inmunidad para que puedan desarrollarse las investigaciones que correspondan y determinar si cometió ilegalidades.

También hizo referencia a posibles acciones que podría promover para buscar la salida del titular de la PDH del cargo antes de que completar su período de labores, que finaliza en 2027.

PDH se pronuncia

La Procuraduría de los Derechos Humanos se pronunció con respecto al planteamiento que hizo el diputado de la UNE y aseguró que el magistrado de conciencia ha cumplido con lo que compete su mandato y la Constitución Política de la República.

Además, la entidad indicó que, de notificarse la referida acción se harán los análisis necesarios y se tomarán las acciones que correspondan.

Córdova fue designado en 2022 para estar al frente de la PDH durante cinco años. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en ámbitos como los derechos humanos, la abogacía, las relaciones internacionales migratorias y la docencia universitaria.

Cuando se postuló para el cargo propuso un plan de trabajo basado en ocho ejes, enfocados en el fortalecimiento de la institución, a través de un mandato orientado a la tutela, defensa y protección de los derechos humanos.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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