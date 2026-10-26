Encuentro Inusual: Guardaparques y Jaguar en Petén

Videos que circulan en redes sociales muestran los encuentros cercanos que tuvo el conservacionista y guardaparques guatemalteco Francisco "Paco" Asturias con una hembra jaguar en el parque Mirador Río Azul, en Petén, durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2026.
En la primera grabación, de un minuto con 42 segundos, se observa cómo el felino mira fijamente a Asturias y comienza a acercarse. A pocos metros de distancia, el jaguar se detiene y mueve la cola mientras mantiene la mirada sobre el guardaparques. Después de unos instantes, el animal se aleja, en una escena que ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales por la cercanía entre ambos.
Nuevamente tuve un encuentro muy cercano con esta princesa! A tres metros de distancia, uffffff!", escribió Asturias al compartir el video en su perfil de Facebook.
Segundo encuentro en menos de 24 horas
El domingo 25 de octubre, Asturias volvió a encontrarse con el misma jaguar. En esta segunda grabación, el animal inicialmente parece no percatarse de su presencia; sin embargo, después de transcurrido aproximadamente un minuto, lo mira fijamente, se detiene y comienza a alejarse.
Hoy, nuevamente me topé de frente a la princesa esta. La escuchamos cuando venía bramando por el camino, posiblemente llamando al macho", relató el conservacionista en su publicación.
Asturias también expresó su sorpresa por escuchar el bramido del felino dentro de la selva y observar cómo se acercaba a menos de cuatro metros de distancia. Además, planteó interrogantes sobre la posibilidad de que la jaguar estuviera recién parida o embarazada.
Conservación de la vida silvestre
El parque Mirador Río Azul se encuentra en el norte de Petén, dentro de la región de la Biosfera Maya, cerca de las fronteras de Guatemala con México y Belice. Esta zona alberga una importante diversidad de especies y ecosistemas forestales.
Francisco "Paco" Asturias es técnico en recursos naturales y guardaparques guatemalteco. Durante años ha dedicado su trabajo a la conservación de la Biosfera Maya, mediante patrullajes, monitoreo de fauna y labores de protección en áreas naturales amenazadas por actividades humanas ilegales.
Los videos documentan dos encuentros cercanos con uno de los felinos emblemáticos de la selva maya y muestran la experiencia de quienes trabajan en el resguardo de la biodiversidad guatemalteca.