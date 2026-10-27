 Cuatro muertos y seis heridos en ataques armados recientes
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Cuatro muertos y seis heridos en ataques armados recientes

Los hechos de violencia ocurrieron en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa.

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Lugar donde ocurrió el ataque armado en Villa Canales., Bomberos Voluntarios
Lugar donde ocurrió el ataque armado en Villa Canales. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una serie de ataques armados ocurridos entre la noche del lunes 26 y la madrugada del martes 27 de octubre dejaron como resultado al menos cuatro personas fallecidas y seis heridas. Los incidentes se registraron en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que atendieron una emergencia en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico, donde vecinos reportaron que se escucharon aproximadamente 20 detonaciones de proyectiles de arma de fuego y que aparentemente había víctimas.

"Al llegar, los socorristas localizaron a dos personas con heridas de bala. Entre las víctimas se encontraba un hombre de 19 años que murió en el lugar y una mujer que presentaba un estado delicado", explicó un portavoz de la institución.

Los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria a la paciente para estabilizarla y posteriormente la trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios informaron que cinco personas fueron atacadas a balazos en la 10ª calle y 2ª avenida de la zona 1 del municipio de Villa Canales. El personal de la 54 Compañía acudió al referido sector para brindarles asistencia.

Al hacer la verificación correspondiente, se determinó que dos de los afectados ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que presentaban. Hasta el momento, no han sido identificados.

Mientras tanto, el personal paramédico les brindó atención prehospitalaria a las otras tres personas, quienes presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, y las trasladó a un centro asistencial.

Por aparte, se reportó que un ataque armado sucedió en la colonia Las Perlas, aldea La Laguneta, en el municipio de Chinautla.

Los Bomberos Voluntarios de la 117 Compañía estabilizaron y trasladaron a una persona con heridas de bala hacia el hospital general San Juan de Dios.

Ataque en Santa Rosa

Un hombre resultó herido y una mujer falleció tras un ataque armado ocurrido en la aldea El Pino, Barberena, departamento de Santa Rosa. Los Bomberos Voluntarios de la 62 Compañía atendieron la emergencia. El paciente fue estabilizado y de inmediato trasladado hacia el hospital de Cuilapa.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada.

Los socorristas notificaron a las autoridades sobre este caso para que se presentaran al lugar y realizaran los trámites correspondientes.H

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