Alianza Evangélica de Guatemala condena la violencia

La Alianza Evangélica de Guatemala expresó su preocupación por los hechos de violencia que amenazan la vida, la tranquilidad y el patrimonio de los guatemaltecos, y advirtió que estas situaciones generan temor e incertidumbre en las familias y comunidades del país.
A través de un comunicado emitido este jueves, 29 de octubre, la organización manifestó su rechazo a toda forma de violencia y señaló que ningún interés particular o político justifica el uso del miedo, la fuerza o la criminalidad.
En el pronunciamiento, la entidad hizo un llamado a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de proteger a la población y garantizar una justicia imparcial, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, exhortó a los líderes políticos y sociales a actuar con integridad, rechazar la intimidación y trabajar por el bien común.
La Alianza Evangélica también instó a quienes promueven o ejecutan actos violentos a reflexionar sobre sus acciones, abandonar las conductas que atentan contra la vida y asumir un compromiso genuino con la reconciliación.
Destaca el papel de la fe en la búsqueda de la paz
El comunicado subraya que la paz verdadera no consiste únicamente en la ausencia de violencia, sino que requiere justicia, rectitud, respeto al prójimo y una transformación espiritual que impulse a la sociedad a rechazar el mal y practicar el bien.
En ese contexto, la entidad animó a las iglesias evangélicas a perseverar en la oración, acompañar a las personas que sufren y convertirse en instrumentos de esperanza, justicia y reconciliación.
Como fundamento de su mensaje, citó el pasaje bíblico de 2 Crónicas 7:14, que llama al pueblo a humillarse, orar, buscar a Dios y apartarse de sus malos caminos.
Llamado a no guardar silencio ante la injusticia
La Alianza Evangélica de Guatemala también le pidió a la ciudadanía no normalizar la violencia ni guardar silencio ante la injusticia. Además, instó a unir esfuerzos mediante la oración y acciones responsables para construir un país donde la vida esté protegida, prevalezca la justicia y la paz sea una realidad para todos.
La Junta Directiva concluyó su mensaje con una petición de misericordia para Guatemala, fortaleza para quienes sufren y sabiduría para las autoridades, reafirmando su compromiso con la vida, la justicia y la paz.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7