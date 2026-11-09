Drones de vigilancia: PNC refuerza seguridad en áreas clave

Las fuerzas de seguridad de Guatemala implementarán un plan piloto a partir de este lunes, 9 de noviembre, que incluye labores de vigilancia con drones. Se aplicará específicamente en cinco sectores del área metropolitana como parte de las acciones para resguardar a la ciudadanía y prevenir los delitos.
Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los referidos dispositivos permitirán mantener un monitoreo en tiempo real de calles y avenidas estratégicas.
La medida se implementará principalmente con la finalidad de prevenir asaltos cometidos por personas que se movilizan en motocicletas y también ataques armados.
Esta estrategia permitirá que, ante cualquier situación sospechosa, los operadores de drones coordinen de inmediato con los agentes desplegados en tierra para atender hipotéticos hechos delictivos.
Este plan piloto, que estará vigente hasta fin de año, fue presentado durante una mesa de trabajo en la Dirección General de la PNC, con participación de distintas unidades especializadas y operativas.