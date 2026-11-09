Incendio de tráiler con combustible en ruta al Pacífico

Un vehículo de transporte pesado que viajaba cargado con combustible se prendió en llamas durante la madrugada de este lunes, 9 de noviembre, en el kilómetro 83 de la ruta al Pacífico (CA-2 Occidente), en jurisdicción de Siquinalá, departamento de Escuintla. Las causas del incidente no han sido establecidas.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades al referido sector luego de ser notificados sobre la emergencia que se registraba, pues se recibieron alertas con respecto a que un cabezal con cisterna estaba siendo consumido por las llamas.
El personal de la 41ª compañía de Siquinalá y la 18ª compañía de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, acudió de inmediato al lugar con camiones contra incendios y ambulancias para controlar el fuego, que cada vez se extendía más sobre la unidad y ponía en riesgo a otros vehículos y áreas aledañas.
"El oficial ordenó a los elementos atacar el fuego por dos puntos importantes para evitar que se propagara en todo el transporte pesado. Para sofocar el fuego en su totalidad fue necesario aplicar 1 mil 500 galones de agua y se trabajó por aproximadamente una hora con 10 minutos", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Sin heridos
De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, el piloto del tráiler fue evaluado y se determinó que se encontraba ileso, ya que logró salir a tiempo del vehículo que fue consumido por las llamas.
El trabajador manifestó que trasladaba 9 mil galones de combustible en la pipa y que desconocía las posibles causas del incidente.
Paso cerrado
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que trasladó brigadas al área donde se registró el incendio vehicular con el objetivo de brindar la asistencia correspondiente.
Según la institución, momentáneamente el paso quedó cerrado en ambos sentidos de la vía en el kilómetro 83 de la ruta al Pacífico.
Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias y señalaron que se trabajara para liberar este importante tramo lo antes posible.