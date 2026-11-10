Mujer se enfrenta a robacelulares en zona 6 de la capital

Momentos de angustia y pánico vivió una mujer que fue víctima de un violento asalto en el sector de Proyectos 4-4, zona 6 de la ciudad de Guatemala. Los hechos quedaron registrados por varias cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran la violencia con la que el delincuente intentó despojarla de su teléfono celular.
En uno de los videos se observa a un hombre que permanece de pie junto a una motocicleta, mientras que, al otro lado de la calle, una mujer camina tranquilamente sobre la banqueta, sin imaginar lo que estaba por ocurrir.
En cuestión de segundos, el sujeto cruza la calle y se abalanza sobre ella. Utilizando la fuerza, comienza a forcejear para quitarle su teléfono. La víctima intenta resistirse y, en medio de la desesperación, grita: "No, suélteme, ayúdenme, por favor", mientras lucha por evitar el robo.
Mujer logra recuperar su celular
Otro ángulo de las cámaras muestra cómo el asaltante la agrede y la estrella contra la puerta de un domicilio. El forcejeo continúa hasta que ambos terminan a mitad de la calle, donde un vehículo estuvo a punto de arrollarlos.
El conductor se percata de lo que sucede, detiene la marcha y comienza a tocar la bocina para alertar sobre el asalto. Sin embargo, el delincuente continúa agrediendo a la mujer y la tira al suelo. Pese a los golpes, ella no suelta su celular y el sujeto también termina cayendo durante el enfrentamiento.
Cuando ambos intentan levantarse, el hombre consigue arrebatarle el teléfono y corre hacia la motocicleta para escapar. No obstante, la mujer se levanta, lo persigue y logra recuperar su dispositivo cuando el individuo ya se encontraba sobre el vehículo de dos ruedas. Ante la reacción de la víctima, el asaltante finalmente emprende la huida.
Las imágenes también generaron comentarios por la falta de apoyo de otros automovilistas que pasaron por el lugar. Según usuarios de redes sociales, el temor a que el delincuente estuviera armado podría explicar por qué nadie más intervino, aunque un conductor sí intentó alertar con la bocina.
El video ha provocado indignación entre internautas por la violencia del asalto y la vulnerabilidad de los peatones ante este tipo de hechos.