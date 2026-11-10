 Choque de motoristas en la antigua ruta de Palín: video impactante
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Captan el momento en que tres motoristas chocan en la antigua ruta de Palín

Así fue el brutal accidente en cadena que dejó a tres motoristas heridos en Escuintla.

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Fuerte accidente entre tres motoristas en la Vuelta del Diablo queda captado por cámara de seguridad., Captura de pantalla video de X.
Fuerte accidente entre tres motoristas en la Vuelta del Diablo queda captado por cámara de seguridad. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un fuerte accidente de tránsito que involucró a tres motoristas quedó registrado por una cámara de seguridad en la Vuelta del Diablo, ubicada en la antigua ruta de Palín, Escuintla. Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran la secuencia del percance, que dejó a dos personas trasladadas a un centro asistencial.

El video, de apenas nueve segundos de duración, permite observar cómo un motorista se aproxima a una curva a excesiva velocidad y, al iniciar el giro, colisiona contra otro motociclista que se desplazaba por el mismo tramo.

Debido a la fuerza del impacto, el segundo conductor pierde el equilibrio y termina sobre la cinta asfáltica, mientras que el motorista que ocasionó el primer choque continúa su trayectoria y pasa hacia el carril contrario.

En ese momento se produce una segunda colisión, esta vez contra un tercer motociclista que circulaba por el sector. El impacto provoca que los tres involucrados terminen sobre la carretera, en una escena que evidencia la violencia del accidente.

Dos motoristas trasladados a un hospital 

De acuerdo con información de medios locales, el percance no dejó víctimas mortales. Sin embargo, dos de los tres motoristas sufrieron golpes que hicieron necesario su traslado a un centro asistencial, según información proporcionada por Bomberos Voluntarios.

La grabación ha llamado la atención de usuarios de redes sociales debido a la rapidez con la que se desarrolla el accidente y a la manera en que una primera colisión termina involucrando a otros dos conductores.

Las autoridades han reiterado en distintas ocasiones los riesgos de conducir a excesiva velocidad, especialmente en sectores con curvas, donde perder el control de una motocicleta puede tener consecuencias graves. También recuerdan la importancia de mantener una distancia prudente y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes que pongan en peligro la vida de otros usuarios de la carretera.

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