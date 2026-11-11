Motorista fallece en accidente en ruta Interamericana

Un motorista falleció como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles, 11 de noviembre, en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana. Debido a esta situación, se mantiene un cierre vehicular parcial en el tramo que conduce de Mixco hacia la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron reportes a través de su línea telefónica con respecto a un percance vial en el mencionado sector en el que una persona había resultado afectada.
Los técnicos en urgencias médicas de la 22ª Compañía se movilizaron de inmediato al lugar, donde localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre que presentaba traumas en diferentes partes del cuerpo. A pocos metros permanecía la motocicleta en la que viajaba al momento de los hechos.
"Los socorristas le evaluaron los signos vitales al paciente y determinaron que carecía de los mismos por politraumatismo, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes para que pudieran realizar las diligencias de rigor", dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.
Las causas del percance no han sido establecidas. Preliminarmente se conoció que el conductor fue atropellado por un camión.
También quedó pendiente de ser determinada la identidad de la víctima mortal de este accidente.
Las autoridades se presentaron al lugar de los hechos para darle seguimiento al caso. El área quedó cerrada mientras se desarrollan las diligencias.
Cierre vehicular
Serias complicaciones de movilidad se mantienen en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana debido a este trágico accidente que cobró la vida del conductor de la motocicleta. Solamente hay un carril habilitado en el sentido hacia occidente.
Debido a esta reducción de carriles se ha generado fuerte congestionamiento. Las filas de vehículos acumulados incluso superan el kilómetro 23.
La Policía Municipal de Tránsito de Mixco indicó que se trasladó personal de la institución al punto afectado para regular el paso vehicular.